Macbook oder Windows-Notebook? Die Frage wird zunehmend schwieriger

Immer mehr Apple-Fans scheinen ihren Macbooks den Rücken zu kehren und auf Windows umzusteigen. Apple hat seine Mac-Sparte aufgegeben – Hard- und Software sind nicht mehr das, was sie mal waren.

Macs und Macbooks: Apples Desktop- und Notebook-Entwicklung wird vernachlässigt

Apples Macbooks und Desktoprechner genießen den Ruf, bestens verarbeitet und die perfekten Arbeitstiere für Designer, Entwickler und andere Berufsgruppen zu sein. Seit Jahren vernachlässigt das Unternehmen seine macOS-Rechner – der mehrere tausend Euro teure Desktop-Rechner Mac Pro hat seit 2013 kein Update mehr gesehen, die Macbook Airs erhielten zuletzt 2015 nur eine kleine Frischzellenkur.

Apples neues Macbook Pro. (Foto: Apple)

Apples Notebook-Aushängeschild Macbook Pro wurde zwar im Oktober 2016 einem Redesign unterzogen – doch viele Stimmen halten die Marschrichtung, die Apple mit dem neuen Modell einschlägt, für grundlegend falsch. Denn anstelle den Fokus auf die ursprünglichen Zielgruppen zu richten, ist das neue Modell eher ein Lifestyle-Gerät mit kaum mehr Rechenpower und weniger Anschlüssen – nicht nur SD-Kartenleser und Magsafe-Adapter sind dem Reißbrett zum Opfer gefallen. Die neuen Macbook-Pro-Modelle haben nur noch maximal vier USB-C-Anschlüsse und einen Kopfhöreranschluss (immerhin!) an Bord. Neubesitzer müssen sich entsprechend mit diversen Dongles aushelfen, um ihre alten Peripheriegeräte weiterhin nutzen zu können. Selbst zum Aufladen eines iPhones muss ein Adapter gekauft werden.

Damit nicht genug: In puncto Ausstattung werden Entwickler verärgert, da sie sich mit maximal 16 Gigabyte RAM zufrieden geben müssen – beim Einsatz mehrerer virtueller Maschinen eine Grenze, die schnell erreicht ist. Außerdem hat Apple den Hardware-Escape-Button (ESC-Taste) beim Modell mit Touch-Bar gestrichen, sodass er nur noch virtuell dargestellt wird. Darüber hinaus schließt der Software-Button nicht mehr bündig mit der Tastatur. Wer beim Macbook Pro auf den ESC-Button nicht verzichten will, ist dazu gezwungen, die Funktion auf eine andere Taste oder eine Tastenkombination umzulegen.

Der 2013 vorgestellte Mac Pro wurde nie aktualisiert. (Bild: Apple)

macOS und iOS: Viele User unzufrieden mit der Softwarequalität

Apropos Software: Seit geraumer Zeit sind Nutzer mit der Qualität der Software-Updates von macOS und iOS unzufrieden, wie selbst Apple-Fan Walt Mossberg schreibt. macOS-Updates liefern kaum noch neue Funktionen – mit dem Sierra-Update hielt als eines der wenigen nennenswerten Features der digitale Assistent Siri Einzug. Aber seien wir ehrlich: Niemand nutzt ihn auf dem Mac, zumal er recht halbherzig ins OS integriert wurde. Anhand dieser Entwicklungen deutet sich an, dass macOS und die Mac-Sparte die zweite Geige bei Apple spielen, wie Bloomberg vor kurzem berichtete.

Frustrierte Mac-Fans wechseln zu Windows 10 – eine Chance für Microsoft?

Analog zu dieser Entwicklung sind in den letzten Monaten immer wieder Berichte von frustrierten ehemaligen Apple-Fans aufgetaucht, die sich von ihrem Macbook oder Desktop-Mac abgewandt haben. Beispielsweise kehrte PC-World-Autor Seamus Bellamy nach 20 Jahren Apple den Rücken, um sein Glück mit Windows zu versuchen. Seine Gründe für den Wechsel erläutert er in einem langen Artikel. In einem Beitrag des ehemaligen Next-Web-Autors Owen Williams auf Char.gd geht dieser auf die neuen Möglichkeiten als Entwickler mit dem „Windows Subsystem for Linux“ ein, das Microsoft im letzten Jahr angekündigt hat.

Apples Macbook Pro mit Touch-Bar. Feature oder Gimmick? (Foto: Apple)

Williams erläutert in seinem Artikel auch seine „Leidensgeschichte“, wie er als langjähriger Windows-Nutzer nach dem Release von Windows Vista enttäuscht und desillusioniert zu Apple gewechselt war. Apple bot damals letztlich das, was er sich wünschte: Alle Teile des Systems liefen nahtlos zusammen.

Nach Apples aus seiner Sicht enttäuschenden Ankündigung des neuen Macbook Pro und Microsofts vielversprechender Vorstellung des Creators Updates für Windows 10 war es für ihn klar: Ein neuer Windows-Rechner mit ausreichend Performance für VR und Gaming musste her. Tatsächlich bieten derzeit nur Windows-Rechner Support für HTC Vive und Oculus Rift. Apples Rechner sind einfach zu schlapp und bieten keine Unterstützung für entsprechende Grafikkarten wie beispielsweise die NVIDIA GTX 1080 (Affiliate-Link), die Williams gewählt hat.

VR-Inhalte und die Entwicklung von VR-Lösungen werden derzeit nur von Windows unterstützt. (Bild: HTC)

Angesichts dessen, dass Apples Rechner kaum Möglichkeiten für Upgrades liefern, sehen sich auch Videoprofis und Grafiker nach Alternativen auf dem Windows-Markt um. So hat beispielsweise Nvidias GTX 1080 laut Marco Solorio vom Medienhaus One River Media ein weit besseres Preis-/Leistungsverhältnis als alle Grafikkarten, die für Apples Desktoprechner angeboten werden.

Kurzum: In puncto Hardwareausstattung gibt es auf dem Windows-Sektor die bessere und performantere Auswahl. Auch für Entwickler scheint Microsofts neue Strategie, die durch den neuen CEO Satya Nadella gefahren wird, immer interessanter zu werden, da sich das Unternehmen zunehmend öffnet und selbst Linux umarmt.

Microsoft: Hohe Wechslerquote nach Macbook-Pro-Vorstellung

Wie den drei genannten Wechslern scheint es laut Microsoft zahlreichen Nutzern nach der Vorstellung der neuen Macbook Pro ergangen zu sein. Im November 2016 schrieb Brian Hall, Microsofts Corporate Vice President für Hardware-Marketing, dass die hauseigenen Surface-Produkte unter anderem über das Trade-in-Programm für Mac-Besitzer reißenden Absatz fanden. Zahlen nannte er indes nicht.

Das Microsoft Performance Base kommt ab Anfang 2017 auch nach Deutschland. (Foto: Microsoft)

Tatsächlich hat sich bei Microsoft in den letzten Monaten in puncto Hardware-Entwicklung einiges getan. Neben dem hervorragenden 2-in-1-Gerät Surface Pro 4 (Test) hat das Unternehmen das Surface Book im Angebot und – bisher nur in den USA – den iMac-Konkurrenten Surface Studio. Insbesondere das „Studio“ stieß selbst bei Mac-Fans auf reges Interesse. Aber auch diverse Microsoft-Hardware-Partner liefern teils spannende Notebooks und Geräte anderer Gattungen – vor allem bieten sie regelmäßige Updates ihrer Produktreihen mit aktuellen Komponenten. Allein auf der CES 2017 gab es zahlreiche vielversprechende Windows-10-Notebooks zu bestaunen, davon viele auch mit Bedienungsoption per Touch-Display und Stift. Darüber hinaus ist die Auswahl an tatsächlich aktuellen Produkten und die Preisspanne weit größer als bei Apple – die Kunden können aus dem Vollen schöpfen.

Ob die Geräte allesamt auf dem Verarbeitungs-Niveau eines Macbook Pro sind, ist schwer zu beurteilen. Allerdings geben sich die Hersteller zwangsläufig mehr Mühe, den insbesondere bei Mac-Wechslern als Referenz geltenden Macbooks das Wasser reichen zu können. Auf der Softwareseite müssen sich Wechsler auf eine teils massive Umstellung und Umgewöhnungsphase bei der Bedienung und auch bei selbstverständlich gewordenen Shortcuts (wo ist das @-Zeichen hin??) und dergleichen einstellen – letztlich ist es eine komplett andere Plattform. Nicht zu vergessen sind die teils hohen Kosten für die Anschaffung neuer Anwendungen.

Windows 10 ist aber auch nicht perfekt ...

Microsofts Desktop-Plattform ist zwar nicht perfekt – über die unverständlichen Werbeaktionen unter Windows 10 müssen wir kein Wort verlieren, so etwas darf nicht sein – dennoch ist das Unternehmen stets ambitioniert, neue und teils innovative Funktionen zu integrieren. Im April wird voraussichtlich das Creators Update mit holografischem Desktop ohne Hololens und weiteren Features veröffentlicht, im Herbst soll Windows 10 einen kleinen Neuanstrich bekommen, der dem System unter anderem mehr Konsistenz verleihen wird.

Wechseln oder nicht?

Ob ihr letztlich wechseln solltet oder nicht, müsst ihr selbst entscheiden. Ist der Schmerz so groß, dass ihr nicht mehr mit Apples Desktop-Plattform arbeiten könnt? Ist die angebotene Hardware zu schwach? Oder sind es gar beide Faktoren, die euch mittlerweile frustrieren? Auf der anderen Seite müsst ihr euch auch fragen, ob ihr euch mit Windows 10 anfreunden könnt.

Wenn ihr derzeit mit eurem Setup klarkommt und noch Zeit habt, um über einen Wechsel nachzudenken, umso besser. So könnt ihr entspannt dabei zusehen, wo Apple seine Desktop-Plattform hinsteuert. Denn wo die Reise mit macOS und den Macs hingeht, weiß nur Apple selbst. Im Herbst soll Apple angeblich ein neues Macbook Pro mit optionalen 32 Gigabyte RAM vorstellen, womit manch ein Entwickler womöglich besänftigt werden könnte – die alten Anschlüsse sind und bleiben aber mit Sicherheit weg vom Fenster.

Ich selbst, seit über zehn Jahren Mac-Nutzer, warte ab, wohin Apple seine Plattform weiterentwickelt. Mir genügt derzeit noch das Macbook Air von 2015, wobei eine höhere Display-Auflösung wünschenswert wäre. In puncto Performance reicht es für meine Zwecke aus. Auf Magsafe-Adapter und SD-Kartenleser möchte ich dennoch ungern verzichten.