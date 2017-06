macOS High Sierra testen: Die öffentliche Beta ist da

Anfang Juni hat Apple die neue macOS-Version High Sierra angekündigt. Jetzt ist die öffentliche Beta da und kann von Interessierten getestet werden.

macOS High Sierra: Vor allem Änderungen unter der Haube

Apples eigenes File-System APFS, der Video-Standard H.265 und eine verbesserte Fotos-App: das sind die größten Neuerungen von macOS 10.13, das Apple in seiner WWDC-Keynote Anfang Juni vorgestellt hat. Ende des Monats sollte es eine Public Beta geben, die jetzt kurz nach der für iOS 11 erschienen ist.

Nutzer können sich auf Apples Beta-Seite für den Test registrieren. (Screenshot: Apple)

Wer die neue Betriebssystem-Version testen möchte, kann sich auf Apples Seite für das Beta-Programm anmelden. Danach muss der Mac registriert werden, auf dem High Sierra installiert werden soll. Die Beta erscheint dann als Update im Mac-App-Store. Auf die obligatorische Tatsache, dass es sich nach wie vor um eine Beta handelt, die nicht unbedingt auf einem Produktiv-Gerät installiert werden sollte, sei an dieser Stelle hingewiesen.

macOS High Sierra: Beta zeigt die kleinen neuen Funktionen

Durch den Umstieg auf Apples eigenes Dateisystem sollen vor allem Vorgänge wie das Duplizieren von Dateien schneller vonstattengehen, außerdem unterstützt APFS die Dateiverschlüsselung nativ. Mit H.265, das die neue Version ebenso unterstützt, lassen sich Videos noch besser komprimieren als mit dem Vorgänger H.264.

Zwei weitere praktische Neuerungen fließen in Safari ein: Das Auoplay-Blocking soll erkennen, ob ein Video bewusst angeklickt wurde oder nicht und es gegebenenfalls nicht abspielen. Ein neues Privatsphäre-Feature sorgt dafür, Werbe-Tracking zu unterbinden und damit personalisierte Werbung einzuschränken.

Weitere kleine Neuerungen fließen auch in Apples eigene Programme ein, so wurde die Mail-App unter der Haube verbessert und in Fotos lassen sich jetzt Kurven bearbeiten.

Das hat Apple neben macOS High Sierra auf der WWDC vorgestellt: