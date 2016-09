macOS Sierra steht ab sofort zum Download bereit

Apple hat die neueste Version seines Desktop-Betriebssystems in finaler Version veröffentlicht. macOS Sierra steht ab sofort über den Mac-App-Store zur Installation bereit.

macOS Sierra ist da – Backup vor dem Update nicht vergessen

Die Speicherverwaltung in macOS Sierra setzt stark auf iCloud. (Foto: Apple)

Die neueste Version von Apples Desktop-OS wurde im Zuge der WWDC 2016 im Juni dieses Jahres präsentiert. Entwickler und Beta-Tester konnten das neue Betriebssystem testen und an der Entwicklung teilhaben. Jetzt sind die Arbeiten laut Apple soweit abgeschlossen, um macOS Sierra auf die Macs dieser Welt loszulassen.

macOS Sierra wird euch, wie für Updates üblich, über den Mac-App-Store zur Installation angeboten. Ob euer Mac mit Sierra kompatibel ist, erfahrt ihr in unserer Übersicht. Angesichts dessen, dass die letzten OS-X-Versionen zu Beginn noch fehlerbehaftet waren, solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr zu den ersten zählen wollt, die Sierra installieren. Admins raten tendenziell davon ab, erste „finale“ Versionen von Apples Desktop-OS zu installieren. Falls ihr es dennoch wagen wollt, geht kein Weg an einem Backup eures Systems via Timemachine vorbei. Falls ihr auf der sicheren Seite sein wollt, wartet mit dem Update, bis Apple weitere Updates und Patches nachgeschoben hat.

Was bringt macOS Sierra?

Siri landet endlich auf dem Desktop. (Bild: Apple)

Mit macOS Sierra wachsen Apples Desktop-Plattform und iOS 10 enger zusammen. Zum einen hält der digitale Assistent Siri Einzug auf Macs, zum anderen hat Apple eine universelle Zwischenablage eingebaut, mit der Textbausteine, Links und mehr zwischen iOS und macOS gleichermaßen verwendet werden können. Kopiert man beispielsweise einen Link auf dem Mac, so kann man diesen am iPhone oder iPad direkt weiterverwenden.

Darüber hinaus werden per Desktop-Syncing alle Inhalte, die ihr auf dem Desktop abgelegt habt, per iCloud auch auf einem iOS-Gerät verwendbar. Ebenso neu ist die Speicherverwaltung: Ist sie akiviert, schickt macOS selten genutzte Dateien in die Cloud. Was macOS an weiteren neuen Funktionen mit sich bringt, könnt ihr entweder in unserer Feature-Zusammenfassung, oder in unserem ersten macOS-Sierra-Test lesen.