Magneo: Dieser Magsafe-Adapter-Ersatz lädt das Macbook und überträgt Daten und Videos gleichzeitig

Nachdem Apple den Magsafe-Adapter gekillt hat, versuchen Drittanbieter die Lücke zu füllen. Der Magneo-Adapter ist eine der interessantesten Magsafe-Alternativen: Sie besitzt die Vorzüge von USB-Typ-C.

Magneo-Adapter: Magsafe-Ersatz mit USB-Typ-C-Eigenschaften

Mit dem neuen Macbook Pro (Test) hat Apple den Magsafe-Adapter abgeschafft und durch einen USB-Typ-C-Anschluss ersetzt. Der Magnetanschluss, mit dem das Ladekabel an das Macbook (Pro) angeschlossen werden konnte, war nicht selten der Retter in der Not – zum Beispiel, wenn sich jemand mit den Beinen im Netzkabel verfangen hatte. Anstatt das komplette Gerät vom Tisch zu ziehen, wurde schmerzfrei das Kabel abgetrennt.

Durch den neuen USB-Typ-C-Anschluss ist das Ladekabel nun fest mit dem Macbook verbunden – wird jetzt am Kabel gezogen, fliegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Tisch und ins Verderben. Mit dem Magneo-Adapter soll das nicht passieren.

Die Alternative zum Magsafe-Adapter: Magneo von Branch. (Bild: Branch)

Die Entwickler des Startups Branch haben mit dem Magneo einen Ersatz für den Magsafe-Adapter erdacht, mit dem sogar die Vorteile des USB-Typ-C-Anschlusses erhalten bleiben. Im Unterschied zum Magsafe-Adapter-Ersatz von Griffin könnt ihr euer Macbook nämlich nicht nur aufladen, sondern gleichzeitig Videos abspielen und Daten übertragen.

Magneo: Magsafe-Adapter-Alternative unterstützt auch Thunderbolt 3 und 5K-Video

Die Magsafe-Alternative unterstützt die Vorzüge vopn USB-Typ-C... (Foto: Branch)

Konkret unterstützt MagNeo 100 Watt Ladeleistung, die beispielsweise für das 15 zollige Macbook Pro erforderlich sind. Außerdem liefert der Adapter Thunderbolt-3-Support und 5K-Video, sodass ihr auch das neue Ultrafine-Display von LG ansteuern könnt.

... und ist mit allen USB-Typ-C-Geräten kompatibel. (Bild Branch)

Der Magneo-Adapter ist nicht nur mit Apples neuen Macbooks kompatibel, sondern mit allen Geräten, die einen USB-Typ-C-Anschluss an Bord haben. Dazu zählen beispielsweise das Pixel-C von Google, Notebooks anderer Hersteller, aber auch Smartphones wie das Pixel XL (Test), das HTC 10 (Test) und das Oneplus 3 (Test). Der Magneo-Adapter wird auf Kickstarter angeboten – die Crowdfunding-Aktion läuft noch bis zum 27. Januar. Ein Adapter ist derzeit ab 34 Euro inklusive Porto zu haben. Bei einem schon abzusehenden erfolgreichen Funding, soll im Februar ausgeliefert werden.

