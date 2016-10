Map of the Internet: Fundierte Hintergründe zum Netz der Netze

Die „Map of the Internet” birgt tiefgehende Informationen zum Netz der Netze, die du nicht überall findest. (Screenshot: t3n)

Das Parallaxdesign der „Map of the Internet” mit seiner Retrooptik umrahmt sehr schön eine sehr fundierte Erklärung dessen, was das Internet an den Stellen ausmacht, die man nicht sieht. Das solltest du nicht verpassen.

Map of the Internet: Faktenwissen zum Rückgrat des Netzes

Die Macher des News-Aggregators Quarz erklären mit ihrer „Map of the Internet” unter anderem, wie eine News es schafft, zur Anzeige in deinem Bildschirm zu gelangen. Dabei verwenden sie das moderne Parallaxdesign. Neue Inhalte blenden sich während des vertikalen Scrollings animiert ein. Die Animationselemente erinnern an die Pixelgames der Neunziger.

Die „Map of the Internet” richtet ihr Hauptaugenmerk auf die Hardware zwischen der Hardware, mithin alles, was sich außerhalb deines Einflussbereichs abspielt. Es erklärt die Bedeutung der Unterseekabel, die Satellitenanbindung, die Möglichkeit der Manipulation der übertragenen Inhalte und mehr.

Dabei bedienen sich die Autoren der Parabel eines Waldes. Obwohl sich nur wenige Teile des Internets tatsächlich physikalisch berühren, ist das System untereinander verästelt wie das eines Waldes. Informationen werden permanent in verschiedene Richtungen übertragen, immer wieder konvertiert und rückkonvertiert.

Map of the Internet: Schicke Animationen und parallaxes Scrolling bieten spielerischen Zugang zu den fundierten Hintergrundinformationen. (Screenshot: t3n)

Die Übertragungstechnologie ist ebenso vielfältig. Über manche Strecken nimmt die Information die Form des Lichts an, über andere überträgt sie sich mittels Funkwellen oder als elektrisches Signal. Dabei überschreitet sie die unterschiedlichsten Grenzen und verändert Gesellschaften, Branchen, Menschen.

Der Ausbau des Netzes schreitet beständig voran, getrieben von dem Erfordernis, immer mehr Videocontent in immer besserer Qualität immer schneller zu den Nutzern bringen zu müssen. Gegenwärtig besteht rund 70 Prozent des gesamten Netztraffics aus Videoinhalten. Cisco rechnet damit, dass dieser Anteil bis 2020 auf 90 Prozent ansteigen wird. Hauptverantwortlich für die Hälfte der Trafficspitzen in den USA ist Netflix allein.

Besonders die Content Delivery Networks arbeiten stetig daran, mit parallelen Strukturen für eine Entlastung der Hauptadern und eine Beschleunigung der eigenen Dienste zu sorgen.

Das heutige Kabelsystem hat mit jenem von vor zwanzig Jahren nur noch wenig gemein. In diesem Artikel auf Quarz kannst du dir den Ausbau des Netzes seit 1990 visualisieren lassen.

Map of the Internet: Das Netz ist zentraler und überwachter als man annehmen könnte

Dennoch ist es so, dass das viel gelobte dezentrale Internet weitaus zentraler strukturiert ist als man annehmen würde. Das liegt daran, dass es weltweit nur relativ wenige Hauptknotenpunkte, etwa den DE-CIX in Frankfurt gibt, die man natürlich relativ leicht abschalten und so das Netz zum Erliegen bringen könnte.

In weniger demokratisch organisierten Ländern wird überdies so vorgegangen, dass nur wenige Übergänge vom inneren zum weltweiten Netz gebaut werden. Insbesondere China vertritt den Grundsatz der „Internet Souveränität", was im Kern bedeutet, dass nach chinesischer Lesart jeder Staat in der Lage sein sollte, ein eigenes Internet zu betreiben und zu gestalten. Da freut sich jeder Kontrollfreak. Mehr zu diesem Thema erfährst du in diesem Artikel.

Ungeachtet dessen ist es so, dass Informationen ansonsten selbst dann nicht im Inland bleiben, wenn sie es könnten. So ergab eine Untersuchung, dass vier Prozent des Traffics zwischen Frankfurt und Hannover nicht direkt übertragen, sondern über Paris und München geroutet wird. Nutzer in Singapore stellten sogar fest, dass 25 Prozent ihres digitalen Nahverkehrs sowohl den Pazifik als auch den Atlantik überquert, bevor er an der gewünschten Destination ankommt.

All diese und noch weit mehr Informationen erreichst du über die „Map of the Internet”. Wenn du mal eine andere Art von abendfüllendem Programm als die nächste Folge von ”Das Supertalent” suchst, kannst du hier mühelos fündig werden.