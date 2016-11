Die Marge ist schuld: Wohl kein neues iPhone SE 2017

Apple wird im Frühjahr 2017 wohl kein neues iPhone SE auf den Markt bringen – meint zumindest ein Analyst. Schuld daran soll die zu geringe Marge sein. Oder vielleicht doch das iPhone 8?

iPhone SE: Kein Update im Frühjahr 2017

Im Frühjahr dieses Jahres hat Apple mit dem iPhone SE (Test) all jene Fans des Smartphones aus Cupertino erfreut, die sich die Rückkehr zum Vier-Zoll-Bildschirm gewünscht hatten. Das iPhone SE hatte sich zu einem überraschenden Verkaufsschlager entwickelt. Offenbar will Apple aber keine Neuauflage des beliebten kleinen iPhones – zumindest nicht im kommenden Frühjahr. Laut Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities liegt das an der zu geringen Marge.

iPhone SE: 2017 wird es wohl kein neues Mini-iPhone von Apple geben. (Foto: t3n)

Auch als Folge des ausbleibenden neuen iPhone-SE-Modells werden die Verkaufszahlen im zweiten Quartal 2017 zurückgehen, wie Ming-Chi Kuo prognostiziert. Waren in dem Dreimonatszeitraum dieses Jahres 40,4 Millionen Smartphones verkauft worden, sollen es 2017 nur 35 bis 40 Millionen Geräte sein. Weitere Faktoren für den Rückgang sind eine schwächere Nachfrage nach Smartphones in China sowie ein Rückgang der Nachfrage nach kleinen Geräten (4,7 Zoll).

Geringe Marge beim iPhone SE: Apple erhöht Preisdruck auf Zulieferer

Um die Margen bei seinen iPhones hochzuhalten, will Apple Kuo zufolge den Druck auf die Zulieferer erhöhen. Diese könnten schon im November oder Dezember günstigere Preise für ihre Komponenten verlangen. Allerdings werden wohl kaum alle Zulieferer mitziehen. Speziell bei den Display-Panels ist die Konkurrenz der Smartphone-Hersteller so hoch, dass die vergleichsweise wenigen potenten Panel-Hersteller wie Samsung eher ihre Preise erhöhen könnten. Auch TSMC dürfte von dem Preisdruck durch Apple nicht betroffen sein.

Der Verzicht auf ein Update des iPhone SE könnte aber freilich auch daran liegen, dass Apple für das im September 2017 erwartete iPhone 8 alle internen Kapazitäten bündelt und zudem sicher auch das Käuferinteresse nicht durch ein zusätzliches Konkurrenzprodukt aus dem eigenen Hause ersticken will. Apple hat sich zu den Prognosen des Analysten nicht geäußert. Das iPhone SE aus dem Frühjahr dieses Jahres dürfte aber dank seines potenten Innenlebens noch einige Jahre wettbewerbsfähig bleiben.

Auch interessant in diesem Zusammenhang: Stiftung Warentest – Das iPhone 7 ist nicht das beste Smartphone

via www.macrumors.com