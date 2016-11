Marketer Klaus Eck: „Neben Transparenz heißt der wichtigste Trend: Persönlichkeit“

„Jeder will personalisierte und persönliche Kommunikation. Das müssen Bots leisten können.", sagt Marketing-Experte Klaus Eck. Für t3n hat er in die Glaskugel geschaut.

Dieser Artikel ist Teil einer Serie, in der Experten bei t3n in die Zukunft blicken. Sascha Pallenberg dachte über die Blogs der Zukunft nach, SZ-Innovationschef Dirk von Gehlen über Social Media, Bild.de-Chefredakteur Julian Reichelt über die Kommunikation von Nachrichtenmeldungen, Martin Heller über Virtual Reality, der Anthropologe Joshua Bell über Mobile Devices, Markus Beckedahl über Privatsphäre und Datenschutz. Bis zum Ende des Jahres geht es hier um Technik, Wissenschaft und Fiktion. Motto: Weiterdenken, was ist.

Diesmal schaut Klaus Eck, Gründer der Content-Marketing-Agentur D.tales für t3n in die Glaskugel und spricht über die Zukunft des Marketings.

t3n.de: 2017, du suchst einen Markenbotschafter für ein schwieriges Produkt – sagen wir einen Waffenhändler – wie soll der sein?

Klaus Eck: Die meisten Unternehmen haben längst Markenbotschafter, selbst wenn sie umstrittene oder komplexe Produkte anbieten. Von diesen Experten profitieren Marken immer. Oft referieren diese Markenbotschafter auf Events und sind gut vernetzt in der jeweiligen Branche.

Letztlich ist ein Markenbotschafter immer das menschliche Gesicht eines Unternehmens. Deshalb sollte er auch mit Menschen reden können, die nicht so begeistert von Waffen sind. So schwierig das politische Thema Waffenhandel auch ist, muss der Markenbotschafter Verantwortung übernehmen und für Sympathien sorgen.

Beim Thema Waffenhandel würde ich recherchieren, wer als Technologieexperte im Unternehmen oder außerhalb in Frage kommt, sein Business versteht, kritikfähig und glaubwürdig ist, empathisch und leidenschaftlich für das Thema steht – und so mutig ist, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Dann würden wir ihn in Social Media fit machen und im Netzwerken coachen.

Man kann jedoch nicht einfach jemanden hinstellen und sagen: Du bist jetzt Markenbotschafter oder du bist jetzt Influencer. Das funktioniert nicht. Markenbotschafter ist keine Jobbezeichnung, sondern beschreibt eine Rolle, in die einzelne hineingewachsen sind, weil sie eine entsprechende Expertise aufweisen und mit Leidenschaft für die Themen des Unternehmens eintreten. Alexander Gerst – der @Astro_Alex – ist dafür ein schönes Beispiel. Als Astronaut ist er irgendwann auch zum Social-Media-Freak geworden und begeistert mit seinen kommunikativen Fähigkeiten die Menschen. Aber vorher funktionierte er eben auch schon an anderer Stelle für seine Marke.

t3n.de: Native Advertising gilt im Moment noch als Schmuddelkind. Wo stehen wir im Jahr 2018?

Eck: In jedem Fall werden wir dann sehr viel weiter sein als heute. Wir sind in Deutschland ein Volk der Denker: Wir müssen erstmal viel nachdenken, bevor wir uns trauen, neue und innovative Wege zu gehen. Verlage gelten nicht unbedingt als Treiber innovativer Entwicklungen. Man probiert lange, bevor man es wirklich macht – und dann oft richtig gut macht.

2018 werden Verlage ihre Kunden so beraten, dass dadurch Formate entstehen, die wir als Leser, als Zuschauer, richtig gut finden. Native Ads funktionieren am besten, wenn sie sehr journalistisch sind und wenn sie einen Mehrwert bieten. Und die Kunden werden das nur machen, wenn sie die Brücke zum eigenen Content Marketing bauen und dadurch tatsächlich Leads gewinnen: Kontakte zu interessierten Kunden. Das funktioniert nicht, wenn ich Native Ads wie Direktmarketing einsetze oder werbliche Artikel schalte.

Aber die Debatte um Schleichwerbung führen wir woanders: Zum Beispiel bei Youtube-Stars, die ihr Product Placement nicht eindeutig als Werbung kennzeichnen. Da ist der Modebereich mit den Fashion-Influencern einerseits sehr weit vorn – oder anders gesprochen: sehr tief drin im Schleichwerbungsdilemma. Aber es gibt jetzt schon international sehr viel Professionalität – und Glaubwürdigkeit. Seine Zielgruppe kann man vielleicht verarschen, so lange sie aus Kindern besteht, die nicht zwischen Werbung und Content unterscheiden können. Sobald diese Nutzer aber 14, 15 Jahre alt werden, unterscheiden sie sehr genau, wer von den Influencern noch glaubwürdig ist und wer sich hat kaufen lassen. Wer als Youtuber professionell unterwegs ist, der wird das klar kennzeichnen.

In einigen Jahren werden wir soviel über Native Advertising diskutiert haben, dass es den Menschen zum Halse heraushängt, darüber zu diskutieren. Sie werden es hoffentlich einfach machen. Wer es schlecht anbietet, wird nicht davon profitieren. Wer es richtig nutzt – also zeigt, dass er für glaubwürdige Inhalte steht – wird damit seine Kunden überzeugen. Ich bin mir sicher, dass hier ein großer Markt entsteht.

t3n.de: 2019, was müssen Marketing-Experten jetzt drauf haben?

Eck: Sie müssen ihre eigene Marke sehr gut kennen! Sie müssen wissen, welche Inhalte wie genutzt werden. Oft kennen nur wenige Mitarbeiter den Social-Media-Bereich ihrer Marke wirklich gut. Die Zugriffszahlen, Likes und Shares sind bekannt, sowie das Monitoring.

Die vielen Ergebnisse einer Content-Analyse werden aber zu selten zusammengebracht. Jede Abteilung denkt erst einmal für sich und will als Silo erfolgreich sein. PR und Marketing sowie Sales und andere Abteilungen müssen enger zusammenrücken, damit wir Content strategischer denken und integriert an einer Content-Strategie arbeiten können. Das ist notwendig, wenn man seine Kommunikation und seinen Content erfolgreich nutzen will.

Darüber hinaus werden Marken erkennen, wer ihnen eine gute Dienstleistung anbietet. Es geht um Content-Distribution und Analyse. Es geht um ein Verständnis für wirklich gute Inhalte und wie diese performen. Von ihren Agenturen können sie dann auch eine ganzheitliche Content-Marketing-Lösung erwarten.