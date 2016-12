So gehen Marketing-Experten mit negativem Feedback um

57 Marketing-Profis wurden gefragt, wie sie auf negatives Feedback reagieren. Das Ergebnis seht ihr jetzt in Form einer Infografik.

Negatives Feedback gehört zum Arbeitsleben dazu

Nicht jede Idee zündet bei Kunden, Kollegen oder Konsumenten so, wie es geplant war. Besonders schön ist es natürlich nicht, wenn ihr euch mit negativem Feedback auseinandersetzen müsst. Dabei gehört es natürlich zum Arbeitsleben dazu, dass auch mal jemand etwas weniger von eurer Arbeit begeistert ist.

Letztlich solltet ihr jede Form von Feedback zunächst einmal annehmen, ohne direkt in die Defensive zu gehen. Allerdings ist aber auch nicht jede geäußerte Kritik wirklich hilfreich. Daher solltet ihr nur wirklich konstruktive Kritik an euch heranlassen, und sie in Zukunft beherzigen.

Marketing: So gehen die Profis mit negativem Feedback um

Der Infografik-Dienstleister Venngage wollte wissen, wie Profis aus der Marketing-Branche mit Kritik umgehen. Dazu befragte das Team insgesamt 57 Experten im Rahmen der Marketing-Konferenz Inbound 2017, wie sie auf negatives Feedback reagieren. Das Ergebnis ist nun in Form einer Infografik veröffentlicht. Die Antworten zeigen durchaus unterschiedliche Herangehensweisen und sind alleine schon deswegen einen Blick wert.

Ein Klick auf den unten stehenden Ausschnitt öffnet die vollständige Infografik.

57 Marketing-Experten erklären, wie sie mit negativem Feedback umgehen. (Grafik: Venngage)

via www.business2community.com