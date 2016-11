Sind Marktplätze das E-Commerce-Geschäftsmodell der Zukunft?

Veränderung in Sicht! Lange Zeit waren Amazon und Ebay die prägenden Marktplätze in Deutschland. Nun kommen nach und nach neue Marktplätze verschiedener Branchen auf den Markt.

Bild: Shutterstock

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht jemand bei uns anruft und danach fragt, mit uns einen Marktplatz zu bauen. (Disclosure: Siroop wurde 2015 auf Spryker Basis gelauncht) Direkt danach folgt die Frage nach den Omnichannel-Fähigkeiten, weil man ja auch irgendwie stationäre Kanäle einbinden müsste. Die beiden Fragen gelten branchenübergreifend, egal ob der Fragensteller aus der Automobilindustrie, Finanzindustrie oder dem Möbelhandel kommt. Marktplätze sind die neuen Category Killer, quasi die Antwort auf den schneller wachsenden Onlinehandel und das Versagen des klassischen Handelsgeschäfts als zentrale Einnahmequelle für Onlinegeschäftsmodelle. Wobei Versagen vielleicht etwas zu radikal ausgedrückt ist. Es setzt sich vielmehr die Erkenntnis durch, dass Onlinehändler viel größer werden müssen, als noch vor ein paar Jahren vermutet, damit das Geschäft für alle Beteiligten Sinn macht. Bei den notwendigen Investments für solche Umsatzgrößen liegt es ja auf der Hand sich rechts und links der gängigen E-Commerce-Konzepte umzuschauen, und Marktplätze stehen zurzeit ganz oben auf der Einkaufsliste. Deshalb möchte ich kurz meine Sicht auf Marktplatzmodelle vorstellen.

In meiner Zeit bei netimpact (2011-13) hatten wir uns das Thema Marktplatz noch recht einfach gemacht. Wir hatten unter anderem einen kleinen Marktplatz für die selbst.de Community gebaut, der zum Ziel hatte passende Baumarktprodukte für die vermarkteten Bauanleitungen („Bau dir ein Vogelhaus“) kaufbar zu machen. Schritt eins war damals immer die Aggregation von Affiliate Feeds der einzelnen Anbieter, sodass man kaufwillige Kunden für eine kleine Provision an beispielsweise obi.de weiterleiten konnte. Die Tracking- und Conversionprobleme liegen bei dieser einfachsten Form des Marktplatzes auf der Hand. Nicht selten kommt man dabei auf Conversionraten des weitergeleiteten Traffics von unter 0,2%, sodass eine normale TKP-basierte Vermarktung der Ausgangseite schon profitabler war. In unserer einfachen Logik ließ sich das lösen, indem man zuerst den Check Out auf der Ausgangsseite durchführt und im zweiten Schritt sogar zum Vertragspartner gegenüber dem Kunden wird. In diesem Fall wären die beteiligten Handelspartner nur noch Abwicklungsgehilfen. Das allein ist technisch und rechtlich sehr schwer zu lösen und die letzten Jahr haben mir gezeigt, dass es noch viel mehr Abstufungen in Marktplatzgeschäftsmodellen gibt.

Was zeichnet ein klassisches Handelsgeschäftsmodell aus?

Schauen wir uns doch mal im ersten Schritt an, was Marktplätze aus Kunden- und Anbietersicht lösen. Dazu ist es wichtig zu verstehen, was ein klassisches Handelsgeschäftsmodell auszeichnet. So ein Modell verdient sein Geld ganz wesentlich dadurch, dass es Ware teurer verkauft als einkauft (Deckungsbeitrag 1). Als Händler kaufe ich also für 90€ Pullover von Naketano und verkaufe sie für 150€ an meine Kunden weiter. Aus der Differenz von 60€ muss ich all meine Aufwendungen wie Marketing, Vertrieb und Retouren bezahlen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es diese Art von Geschäftsmodell in einer digitalen Welt nicht mehr geben kann und die Probleme der stationären Händler sind lediglich ein erstes Signal davon. Die Abschläge vom Hersteller UVP sind mittlerweile branchenübergreifend zu groß und Kunden sind insbesondere im Onlinehandel sehr illoyal. Die Idee mit den Marktplätzen ist deshalb attraktiv, weil man die Abhängigkeit von einem DB1 Geschäftsmodell entschärfen (verkaufen tun die anderen) kann und die Attraktivität für die Kunden steigert (größeres Angebot). Bevor nun aber alle wild losstürmen und einen Marktplatz machen, lohnt es sich mal genauer auf die verschiedenen Ausbaustufen von Marktplätzen zu schauen, um besser zu verstehen, wo da die Reise hingehen kann.