Maserati will mit eigenem Luxus-Elektroauto durchstarten

Maserati ist spät dran. Jetzt will der italienische Luxuswagenhersteller aber auch ein Elektroauto bauen. Das soll sich grundlegend von den anderen unterscheiden und 2020 auf die Straße kommen.

Maserati will Elektroauto bauen

Tesla hat es vorgemacht, in den vergangenen Monaten sind die meisten anderen großen Autobauer auf den Zug aufgesprungen. Jetzt will auch Maserati in das Elektroauto-Business einsteigen. Der italienische Luxuswagenhersteller, der zu Fiat-Chrysler gehört, plant bis 2020 ein elektrisch angetriebenes Auto auf die Straße zu bringen. Ein Jahr davor könnte Maserati einen Prototypen präsentieren, wie das Fachblatt Car and Driver berichtet.

Maserati will Konkurrenz mit „ganz anderem“ Elektroauto ausstechen. (Foto: Maserati)

Ein Tesla-Klon solle das Maserati-Elektroauto aber nicht werden, betonte Roberto Fedeli, Entwicklungschef des Autobauers, gegenüber Car and Driver. Ein Tesla-Killer sei keine gute Idee, Tesla baue nicht die besten Autos auf dem Markt. Das erste Elektroauto des Herstellers werde wohl eher ein flotter Coupé sein, der nicht in Massenproduktion gehe. Weil in vier bis fünf Jahren das Feld aber selbst im Premium-Segment schon ziemlich voll sein dürfte – BMW, Audi, Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus, Infiniti und Volvo haben schon Elektroautos angekündigt –, will Maserati sich von der Masse abheben.

Maserati: „Ganz anderes Elektroauto“

Was genau das sein könnte, ob ein spezielles Design oder besondere Funktionen, ließ Fedeli offen. Nur soviel: „Wir müssen mit etwas wirklich Anderem auf den Markt kommen“. Es sei aber schwierig, den typischen Maserati-Charakter zu erzeugen, da es beim Elektroauto nicht um das Geräusch des Motors gehe. Ein weiteres Problem, das Maserati angehen will, ist das Gewicht der Akkus. Dieses, so Fedeli, behindere den Fahrspaß.

