Digitale Kommunikation: Was in Zukunft von Unternehmen erwartet wird

Anzeige

Unter dem Motto „Medien & Marken im 21. Jahrhundert – Kommunikation in der digitalen Welt“ findet am 17. und 18. Januar in Frankfurt der Deutsche Medienkongress 2017 statt.

Top-Speaker wie Miriam Meckel (Wirtschaftswoche), Hans-Christian Schwingen (Telekom), Wolfgang Krach (Süddeutsche Zeitung), Kai Gniffke (ARD-aktuell), Michi Frank (Goldbach Group) und Ulrich Klenke (Ogilvy & Mather) werden auf der Bühne stehen. In hochkarätig besetzten Gesprächsrunden wird unter anderem darüber diskutiert, wie Medien in der Berichterstattung mit Amok und Terror umgehen und was Kunden von Medien erwarten. Außerdem gibt Richard David Precht, Autor von „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“, eine philosophische Antwort auf die Frage, wohin die Mediengesellschaft steuert.

Feierlicher Höhepunkt des Deutschen Medienkongresses ist die Verleihung des „Horizont Award“ an die „Männer und Frauen des Jahres 2016“. Mit diesem Preis werden herausragende Persönlichkeiten der Branche in den Kategorien Marketing, Agenturen und Medien ausgezeichnet. Ein weiteres Highlight ist die Keynote von Yannick Bolloré. Als CEO der Havas Group steht er an der Spitze eines der größten Kommunikationsunternehmen weltweit. Auf der kongressbegleitenden Fachausstellung präsentieren Dienstleister, Vermarkter und Partner der Werbungtreibenden Neuheiten, Produkte und Vermarktungsmodelle der verschiedenen Mediengattungen.

Rabatt für t3n-Leser

Für t3n-Leser gibt es 20 vergünstigte Tickets für 699 Euro. Bei der Anmeldung müsst ihr lediglich den Actionscode T3N-Rabatt angeben. Also beeilt euch und sichert euch eines der begehrten Tickets!

Deutscher Medienkongress 2017 im Überblick

Datum und Ort:

17. bis 18. Januar 2017

Alte Oper, Frankfurt

Themen:

Medien & Marken im 21. Jahrhundert

Zukunft der Mediengesellschaft

Tickets:

Jetzt Tickets für den Medienkongress sichern!