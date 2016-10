Medion Lifetab P10400: Aldi verkauft 10,1-Zoll-Tablet für unter 200 Euro

Der Discounter Aldi Nord verkauft ab 27. Oktober ein 10,1-Zoll-Tablet mit Intel-Atom-Prozessor für 199 Euro. Wir werfen für euch einen Blick auf die Hardware-Details des Medion Lifetab P10400.

Aldi: 10,1-Zoll-Tablet für 199 Euro

Aldi hat immer mal wieder Tablet-Schnäppchen im Angebot, meist von Hersteller Medion. Für Interessenten stellt sich dabei die Frage, ob das Gerät angesichts des günstigen Preises auch die gewünschte Leistung zu bieten hat. Wir sagen euch, was das Medion Lifetab P10400, das ab 27. Oktober bei Aldi Nord für 199 Euro verkauft wird, kann.

Medion Lifetab P10400: Schickes Tablet mit Metallgehäuse für unter 200 Euro. (Bild: Aldi/Medion)

Das Medion-Tablet ist von einem edel anmutenden Metallgehäuse umgeben, das in Weiß oder Titan gewählt werden kann. Es hat ein 10,1-Zoll-Full-HD-Display, das mit 1.920 mal 1.200 Pixel auflöst. Als Display-Schutz kommt Cornings Gorilla Glass 4 zum Einsatz. Für die Performance des Tablet-PCs sorgt der Intel-Atom-Prozessor x5-Z8350, der mit bis zu 1,92 Gigahertz taktet. Zudem hat das Medion P10400 einen zwei Gigabyte großen DDR3-Arbeitsspeicher.

An internem Speicher bietet das Tablet 32 Gigabyte (26 Gigabyte stehen dem Nutzer zur Verfügung). Dank der Möglichkeit der Erweiterung per Micro-SD-Karte können weitere bis zu 128 Gigabyte Speicherplatz hinzugefügt werden. Ins Internet kann das Gerät über das integrierte WLAN-Modul (802.11 b/g/n) verbunden werden. Auch Bluetooth 4.0 ist an Bord. Darüber hinaus gibt es einen Micro-USB-2.0-Anschluss und einen Micro-HDMI-Slot.

Android-Tablet mit 7.000-mAh-Akku

Das Tablet wiegt rund 505 Gramm, ist acht Millimeter dick und hat einen 7.000-Milliamperstunden-Akku. Wie lange das Gerät mit dem Akku durchhält, gibt Aldi in der Übersicht nicht an. Die Hauptkamera bietet für Fotos und Videos fünf Megapixel. Die vordere Kamera, die für Selfies und Videochats genutzt werden kann, hat zwei Megapixel. Stereo-Lautsprecher sowie einen Audio-Ausgang hat das Medion-Tablet ebenfalls. Als Betriebssystem kommt Android 6.0 Marshmallow zum Einsatz. Ob ein Update auf die aktuelle Android-Version geplant ist, ist nicht bekannt.