Meet: Das steckt hinter der neuen Videokonferenzlösung von Google

Google plant offenbar in Kürze den Launch einer neuen Videokonferenzlösung für Unternehmen. Meet soll eine Art Business-Upgrade für Hangouts sein und Konferenzen mit bis zu 30 Personen ermöglichen.

Meet: Neue Videokonferenzlösung von Google

Etwas früher als geplant sind Informationen zu einer neuen Videokonferenzlösung von Google an die Öffentlichkeit geraten. Die US-Technewssite Techcrunch hat Meet by Google Hangouts in Apples App-Store entdeckt. Von dort wurde die App aber mittlerweile wieder entfernt. Einen kleinen Einblick erhält man auf der Website meet.google.com, wo offenbar der Webservice starten wird. Von einer Android-Version ist bisher nicht die Rede. Der offizielle Launch für Meet ist aber wohl ohnehin erst in der kommenden Woche auf Googles Next-Konferenz geplant.

Google Meet: So sieht die iOS-Version der neuen Konferenzlösung aus. (Screenshot: Google/Appannie via IDG News Service)

Aus den Informationen aus der App-Beschreibung im App Store lässt sich ablesen, dass Meet Videochats in HD-Qualität unterstützten wird. Statt zehn wie bisher bei Hangouts sollen bei Meet bis zu 30 Personen an einer Konferenz teilnehmen können. Für Teilnehmer soll es mit Meet einfacher werden, auch von unterwegs in eine Videokonferenz einzusteigen. Dazu werden etwa Einwahlnummern unterstützt, der Zugriff ist zudem über entsprechende Links und über eine Integration in Gmail und Calendar möglich. Meet wird wohl Teil der Business-App-Sammlung G Suite.

Auch zu der Bedienung sind schon Einzelheiten aus den App-Screenshots bekannt. So ist es möglich, über einen Join-Button an der Konferenz teilzunehmen, man kann sein Mikro und das Video ausschalten. Zudem gibt es in der App eine Liste von Meetings, zu denen der Nutzer eingeladen ist, inklusive weiterführender Informationen wie Ort und Zeit. In größeren Konferenzen ist neben der gerade sprechenden Person auf dem Screen eine Liste der teilnehmenden Personen zu sehen.

Googles Videochats: Meet und Duo statt Hangouts?

Google hatte schon im vergangenen Jahr angekündigt, dass es eine Hangouts-Version für Unternehmen plane. Meet wurde aber noch nicht offiziell angekündigt oder gelauncht. Derweil hatte Google im Januar die Google+-Hangouts-API abgeschaltet. In der entsprechenden Mitteilung an die Entwicklung hieß es, dass Hangouts sich mehr auf Geschäftskunden konzentrieren werde. Ob Hangouts nach dem Launch von Meet Geschichte ist, steht nicht fest. Google hat mit Duo ja einen weiteren Videochat-Service für private Nutzer im Programm.

via www.cio.com