Mehr Kreativität in der Teamarbeit: So verhinderst du, dass zu viele Köche den Brei verderben

Effizienzdruck und kreative Arbeit sind nicht unbedingt die beste Kombination. Im Gastartikel von Katrin Baumann erfahrt ihr, wie ihr eure Strukturen für mehr kreatives Arbeiten anpassen könnt.

Design und Kreativität sind wichtige Faktoren für den Geschäftserfolg von Unternehmen. Dennoch nutzen viele Firmen das Potenzial bei weitem nicht aus. Im Schnitt können deutsche Kreative nur 35 Prozent ihrer Zeit für schöpferische Aufgaben nutzen. Dies geht aus der Studie State of Create: 2016 hervor. Im Berufsalltag bleibt die Kreativität oft auf der Strecke, weil immer größerer Druck herrscht, produktiv zu arbeiten. Über zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) sehen das so. Nur eine Minderheit (24 Prozent) der deutschen Kreativen hat das Gefühl, ihr kreatives Optimum abrufen zu dürfen.

Gutes Design ist selten eine „One Man Show“. Meist entsteht es in teambasierter Projektarbeit. Aus Gesprächen mit vielen Kreativen und Projektverantwortlichen wissen wir, dass die Kreativ-Prozesse dabei oft nicht optimal laufen. Eine Stolperfalle ist es, wenn zu viele (Un)Beteiligte zum falschen Zeitpunkt mitreden. Das hemmt die Kreativität und verzögert einen erfolgreichen Projektabschluss. Dies lässt sich aber ändern. Unsere fünf Tipps können dabei helfen.

Tipp 1: Lege fest, wessen Feedback wann eingeholt wird

Nichts killt Kreativität effektiver, als wenn Feedback dich ständig ausbremst. Klar, kleinere Kursänderungen sind normal. Und dass du Fachkollegen, Vorgesetzte und den Kunden miteinbeziehst, liegt nun mal in der Natur einer teambasierten Auftragsarbeit. Wen du nicht übergehen solltest, ist dir vermutlich klar. Der Schlüssel zu einer hohen Pace liegt vielmehr darin, das Feedback richtig zu timen. Beziehe Chefs früh mit ein: Sie haben das große Ganze im Blick und wissen, zu welchen Unternehmenszielen das Projekt gerade beitragen kann. Außerdem ist es besser, Chefs nicht erst so spät zu fragen, dass ihre Ideen möglicherweise quer zum Projektverlauf stehen – und dennoch umgesetzt werden müssen. Denn schließlich sind sie die Chefs.

Setze das Marketing vor die Tür, wenn es losgeht: Wir Marketer verstehen es, die großen Botschaften zu identifizieren. Zum Projektstart kann unser Feedback hilfreich sein. Doch wenn es um die konkrete Umsetzung geht, sollten Marketer sich und ihre Vorlieben zurücknehmen. Ich für meinen Teil habe gelernt, dass dann bessere Ergebnisse entstehen. Für viel wichtiger als Marketing-Feedback halte ich einen UX-Test durch reale Anwender.

Bewerte Layout und Usability mit Vertrieb und Kundenservice: Ist das Projekt in der Feinabstimmung, lohnt eine Begutachtung des Prototyps durch diese Kollegen. Sie sind in der Regel der Erstkontakt für Kunden-Feedback und haben ein Gespür für User Experience. Letztlich geht es darum, das live zuschalten, was den Kunden gefällt. Vergiss nicht, mit den Entwicklern zu sprechen: Das Design muss technisch zu verwirklichen sein. Entwickler solltest du daher bei jeder bedeutenden Weichenstellung des Projekts einbeziehen. Wer sie zu „Code Monkeys“ degradiert und zu lange auf Distanz hält, riskiert, dass sich Änderungswünsche als nicht programmierbar erweisen.

Tipp 2: Lasse zu Beginn der Kreativität freien Lauf – grenze später das Spielfeld ein

Bei den ersten Brainstormings sind so viele Sichtweisen willkommen wie nur möglich. An diesem einen Punkt kann wirklich jeder in die Rolle des Designers schlüpfen, schließlich geht es um generelle Problemlösungsstrategien. Kreative Übungen sind in dieser Phase unabdingbar. Egal, ob du die Beteiligten aufforderst, Ideen über Skizzen zu entwickeln oder etwas völlig Anderes probierst – in diesem Stadium wäre es ungünstig, den kreativen Prozess in irgendeiner Weise einzuschränken. Irgendwann steht fest, welche Ideen du weiterverfolgst. Der Fahrplan ist abgesteckt. Dann halte dich daran und stecke deine Köpfe nur noch mit Kreativkollegen zusammen. Erfahrene Designer können verwertbares Feedback von bloßen Meinungsäußerungen besser unterscheiden als jemand außerhalb des Kernteams.

Tipp 3: Lerne, mit Feedback in Spätphasen umzugehen

Wer von uns kennt das nicht: Das Projekt ist auf einem guten Weg, alles scheint wunschgemäß zu laufen, und kurz vor Toresschluss hat plötzlich jemand „nur noch ein paar kleine Anmerkungen“. Wichtig: Solches Feedback ist niemals in Stein gemeißelt, sondern Verhandlungssache. Mit einer klugen Moderation verhinderst du, dass unnötige oder unausführbare Änderungswünsche das Timing sprengen. Nachhaken: Feedback, das überhaupt nicht zielführend ist, entlarvst du schnell und einfach durch gezieltes Nachbohren. „W-Fragen“ helfen dabei. Warum gefällt das kleinere Logo nicht? Warum würde ein größerer Button den Nutzer zum häufigeren Anklicken motivieren? Es klingt banal, aber so erstickst du subjektive und willkürliche Änderungswünsche schnell im Keim.

Untermauere Entscheidungen mit Fakten: Meinungen sind billig zu haben, doch über knallharte Fakten zu streiten ist schwer. Wann immer es möglich ist, solltest du deshalb mit Statistiken, Nutzerdaten und Forschungsergebnissen zu Benutzerfreundlichkeit oder Designprinzipien deinen eigenen Ideen Nachdruck verleihen.

Tipp 4: Jeder kann sich einbringen, aber vergiss nicht: Du bist der Experte.

Man kann es nicht oft genug sagen: Auch, wenn der Prozess auf Zusammenarbeit beruht, hat immer noch der Designer das letzte Wort. Stelle das klar, wenn du dem Produkt den letzten Schliff gibst – andernfalls kann es leicht passieren, dass es sich in einen Haufen Kompromisse auflöst.

Das beste Design entsteht, wenn die getroffenen Entscheidungen einen Lernprozess auslösen. Nutze also dein Urteilsvermögen, führe Tests mit Anwendern durch, analysiere Verbesserungsmöglichkeiten und wiederhole anschließend das Procedere. Wenn du bei erneuten Würfen versuchst, es allen recht zu machen, wirst du letzten Endes trotzdem scheitern – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Davon ganz abgesehen: Wenn du auf Feedback reagierst, solltest du sicherstellen, dass es die anderen Teammitglieder auch mitbekommen. Das zeigt, dass du zugehört hast, und stärkt überdies das Vertrauen im gesamten Team.

Tipp 5: Erledige mit den richtigen Tools Kundenabstimmungen und andere Routineaufgaben schneller

Es ist kein Geheimnis mehr, dass du mit Tools und Webdiensten für Kollaboration die tägliche Teamarbeit viel effizienter bewältigen kannst. Mal angenommen, dass du als Kreativer ohnehin Tools von Adobe nutzt, etwa die Creative Cloud, hast du wichtige Werkzeuge schon zur Hand – ohne dass du vielleicht davon weißt.

Mit mobilen Apps kannst du genauso gut Layout-Skizzen anlegen wie auf Papier – und diese Entwürfe per Cloud-Sync gleich auf dem Desktop weiterbearbeiten. Und: Ein für Kreative optimierter Cloud-Speicher hilft dir dabei, immer wieder verwendete Assets auf jedem Gerät griffbereit zu haben und mit Teammitgliedern zu teilen. Außerdem erleichtert er die Abstimmung von Projektdateien mit dem Kunden viel besser als für den Allround-Gebrauch entwickelte Cloud-Dienste.

Die Autorin: Kathrin Baumann ist Head of Marketing für den Bereich Digital Media in Zentraleuropa bei der Adobe Systems GmbH in München. Sie ist ein routinierter Marketing-Profi mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich der IT- und Software-Vermarktung. Dank ihrer Passion für die Themen Design, Kommunikation und digitale Transformation kennt sie sich bestens im deutschen Cloud-Markt aus und ist innerhalb der Kreativindustrie sehr gut vernetzt.

