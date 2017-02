Nicht mehr nur Lightning: Apple erhöht die Flexibilität beim Kopfhöreranschluss

Apple erweitert sein Zubehör-Programm um einen neuen Anschluss. Zubehörhersteller können Kopfhörer mit Ultra-Accessory-Connector anbieten, die mit Lightning- und USB-Typ-C-Anschlüssen funktionieren.

Ultra-Accessory-Connector: Kein neuer Apple-Anschluss, aber mehr Freiheit für Zubehörhersteller

Apple öffnet sein „Made for iPhone“-Programm (MFi) und ermöglicht es Zubehörherstellern, Kopfhörer und andere Accessoires mit einem neuen/alten Stecker auszurüsten. Neu ist dabei nur der Name „Ultra Accessory Connector“ (UAC), den Apple dem Konnektor verpasst hat. Einige Kamerahersteller verwenden diesen Anschluss schon lange, nennen ihn aber „Ultra Mini Connector“ (Mitsumi) oder „UC-E6“ (Nikon).

UAC heißt der Anschluss mit acht Pins nur bei Apple. (Bild: 9to5Mac)

Durch Erweiterung der Zubehör-Kompatibilität um den Ultra-Accessory-Connector müssen Hersteller beispielsweise Kopfhörer nicht mehr ausschließlich für iPhones und iPads produzieren, denn der UAC ist auch kompatibel mit USB Typ C und der klassischen Audiobuchse – es muss nur das entsprechende Kabel angeschlossen werden.

Ultra-Accessory-Connector: Anschluss für iPhone, iPad und USB Typ C

Apple zufolge wurde die Schnittstelle in das MFi-Programm aufgenommen, da Zubehörhersteller es sich gewünscht hätten, so Arstechnica. Apple wird eigenen Angaben zufiolge keine Geräte mit UAC auf den Markt bringen, um USB Typ C oder Lightning zu ersetzen. Langfristig könnte Apple beim iPhone aber noch weitere Kabel streichen.

Im Laufe der kommenden Monate dürften Zubehörhersteller erste Produkte mit diesem Anschluss auf den Markt bringen. Nutzer können dann beispielsweise ihren Kopfhörer sowohl am iPhone oder iPad mit Lightning-Anschluss verwenden, aber genauso am Macbook Pro, bei dem Apple den 3,5-Millimeter-Klinkenstecker noch verbaut hat. Besitzer eines Smartphones, das ausschließlich mit USB-Typ-C-Anschluss daherkommt – wie beispielsweise das HTC U Ultra –, haben ebenso die Möglichkeit, die Kopfhörer zu verwenden. Es ist lediglich das entsprechende Kabel erforderlich.

via www.theverge.com