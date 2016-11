Mehr Personalisierung und Web-App: Google erneuert den Newsstand

Google gibt seiner Magazin-App auf Android und iOS ein Redesign und macht den Newsstand auch im Web abrufbar.

Google Newsstand mit verbesserten Empfehlungen

Der 2013 eingeführte Google Newsstand bekommt ein umfangreiches Update für die Android- und iOS-Version. Mit dem Relaunch hat die Alphabet-Tochter den Fokus auf Personalisierung und Rich Media gelegt. Neu ist unter anderem eine stärkere Personalisierung durch den Einsatz von Machine Learning, wie Google erklärt.

Beim Start zeigt der Newsstand ein Briefing mit aktuellen, auf die Interessen des Nutzers abgestimmten Schlagzeilen an. Zu den empfohlenen Links gibt die App eine Begründung ab und User können die Relevanz bewerten. Durch das Update spielt die Anwendung Multimedia-Inhalte in höherer Auflösung aus und Videos automatisch ab. Artikel zeigt Newsstand seit einiger Zeit bereits in Googles Mobile-Format AMP an.

Zum Einstieg empfiehlt Newsstand seinen Usern personalisierte Nachrichten. (Bild: Google)

Nachrichten im Web abrufbar

Zusätzlich hat die App jetzt einen Daten-Sparmodus als Option. Die größte Neuerung ist, dass Newsstand auch eine Web-Version abrufbar hat. Abrufbar ist das Nachrichten-Portal über die URL newsstand.google.com. Das Update für den Newsstand soll in den kommenden Tagen im Play Store verfügbar sein.