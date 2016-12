Mehr Transparenz: Apple veröffentlicht künftig Ergebnisse der KI-Forschung

Apple erlaubt seinen Forschern, ihre Arbeiten im Artificial-Intelligence-Bereich zu veröffentlichen. Google und OpenAI gehen währenddessen einen Schritt weiter und stellen ihre KI-Plattformen öffentlich zur Verfügung.

Apple und die wissenschaftliche Community

„Künstliche Intelligenz durchbricht die Mauer der Verschwiegenheit, die Steve Jobs aufgebaut hat“, schreibt Wired über Apples neue Offenheit. Der geheimnisvolle Technologiekonzern erlaubt den Forschern seiner Abteilung für Künstliche Intelligenz, ihre Arbeit in wissenschaftlichen Publikationen zu veröffentlichen.

Der KI-Forschungsleiter Russ Salakhutdinov, den Apple erst im Oktober von der Carnegie Mellon University holte, verriet diese Neuerung bei einer Konferenz in Barcelona. Die KI-Abteilung werde sich in Zukunft auch mit der akademischen Welt und der wissenschaftlichen Community austauschen. Das entspricht einer Neuausrichtung der Kommunikationsstrategie, denn in der Vergangenheit war Apple in allen Bereichen verschlossen. Dass der Konzern all sein Wissen über KI teilen wird, ist allerdings nicht zu erwarten.

Apple will seine Arbeit in der KI-Forschung in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlichen. (Bild: Shutterstock)

Mehr Offenheit von Google und OpenAI

Google geht einen Schritt weiter: Am Montag kündigte die Alphabet-Tochter an, ihre AI-Plattform „Deepmind Lab“ öffentlich zur Verfügung zu stellen, damit auch andere Forscher sie nutzen können. Der Source Code der Trainingsumgebung ist mittlerweile auf Github zu finden.

Elon Musks KI-Initiative OpenAI geht den gleichen Weg, die Organisation veröffentlichte ebenfalls am Montag die Trainingsumgebung „Universe“ und stellte den Quellcode auf Github.