Das sind die meistgelesenen t3n-Artikel aus dem Jahr 2016

2016 geht zu Ende. Grund genug, um noch einmal einen Blick auf die Themen zu werfen, die euch in diesem Jahr besonders interessiert haben.

Zu Besuch in den Github-Büros. (Foto: t3n / Sébastien Bonset)

Github dürfte den meisten unserer Leser ein Begriff sein. Aber nicht nur der Dienst an sich, auch die Github-Büros in San Francisco sind ziemlich spannend. Den Beweis dafür haben wir in Form einer Bildergalerie geliefert, die wir im Rahmen eines Besuches für euch erstellt haben.

Überarbeitet, unterfordert und einfach nur unmotiviert? Manchmal ist ein Jobwechsel die einzige Lösung. (Bild: Shutterstock / Marcos Mesa Sam Wordley)

Wir haben euch in der Vergangenheit schon häufiger Firmen vorgestellt, die einiges dafür tun, damit sich ihre Mitarbeiter pudelwohl bei der Arbeit fühlen. Aber natürlich gibt es auch das Gegenteil: Jobs, die einfach nur noch unglücklich machen. Da eine Kündigung aber natürlich ein ziemlich massiver Einschnitt ist, hat euch unser Kollege Andreas Weck eine kleine Checkliste für alle geschrieben, die über eine Kündigung nachdenken.

Ein Traum von einem Homeoffice, oder? (Foto: © FRENCH+TYE)

Für viele Digitalarbeiter ist die Arbeit im Homeoffice längst Normalität. Da ist vermutlich auch kein Wunder, dass ihr sehr an diesem Artikel über richtig schicke Heimarbeitsplätze interessiert wart. Wer viel Zeit im Homeoffice verbringt, will dort natürlich auch wohlfühlen. Wir hoffen daher, dass wir euch mit dem Text ein wenig inspirieren konnten.

Apples neues Macbook Pro. (Foto: Apple)

Lange mussten Macintosh-Enthusiasten auf die Vorstellung des neuen Macbook Pro warten. Als es endlich da war, hagelte es Kritik. Was genau die Apple-Gemeinde am neuen Macbook Pro stört, hat der Entwickler und Autor Owen Williams recht umfangreich auf den Punkt gebracht. Für euch haben wie den Text aus dem englischen übersetzt.

Android 7.0 Nougat: Wir haben uns angeschaut, welche Geräte das Update bekommen. (Bild: Google)

Mit Android 7.0 Nougat hat Google in diesem Jahr ein umfangreiches Upgrade für das Mobile-Betriebssystem vorgestellt. Noch immer bekommt aber längst nicht jedes Smartphone oder Tablet auch wirklich dieses Upgrade. Welche Geräte mit dem Nougat-Update versorgt werden, haben wir euch seit August in diesem mehrfach aktualisierten Artikel verraten. Der Text wurde übrigens erst am 16. Dezember 2016 das letzte Mal auf den neusten Stand gebracht.