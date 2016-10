Pech für Fußgänger: Selbstfahrender Mercedes soll im Zweifel immer den Fahrer schützen

Wie sollen sich autonome Fahrzeuge verhalten, wenn ein Unfall unvermeidlich wird? Der Sicherheitschef von Daimler hat eine klare Antwort auf die komplexe Frage.

Autonomes Fahren: Was machen selbstfahrende Autos in einer ausweglosen Situation?

Das Zeitalter der vollständig autonomen Fahrzeuge steht vor der Tür. Das wirft auch einige komplexe ethisch-moralische Fragen auf. Die drängendsten davon: Wie soll sich ein autonomes Fahrzeug verhalten, wenn eine Kollision unvermeidlich ist? Darf ein Computer entscheiden, wer in einer ausweglosen Situation sterben muss? Und wenn ja, nach welchen Kriterien?

Wissenschaftler, Philosophen und Rechtsexperten setzen sich derzeit mit genau diesen Fragen auseinander. Seit dem 30. September 2016 beschäftigt sich in Deutschland sogar eine Ethikkommission mit dieser Thematik. Anscheinend hält jedoch nicht jeder diese Fragen für so komplex. Zu dieser Gruppe zählt wohl auch Christoph von Hugo, der Abteilungsleiter für aktive Sicherheit bei der Daimler AG. Er erklärte in einem Interview mit der britischen Auto Express, dass ein autonomes Fahrzeug im Zweifelsfall immer den Fahrer schützen sollte.

Moralisches Dilemma: Wie sollen sich autonomes Fahrzeuge verhalten, wenn es keinen wirklich guten Ausweg gibt? (Foto: Shutterstock)

Gute Nachrichten für Mercedes-Benz-Fahrer – weniger gute für Passanten

Von Hugo argumentiert, dass Situationen, in denen auf jeden Fall mindestens eine Person zu schaden kommt, sehr komplex seien. Daher sei es der sichere Weg, den Fahrer zu schützen. Denn nur hier könne auch garantiert werden, dass die Person tatsächlich heil aus der Sache herauskomme. Allerdings ließ er das britische Automagazin auch wissen, dass er solche Grenzfälle grundsätzlich für sehr unwahrscheinlich halte und sie in einer Welt von vollautomatisierten Fahrzeugen so gut wie nie vorkommen dürften. Oberste Priorität bei der Entwicklung autonomer Fahrsysteme sei es letztlich, solche Situationen von vornherein zu vermeiden.

Damit hat von Hugo sicherlich recht. Immerhin können autonome Fahrzeuge mit der entsprechenden Technik deutlich mehr sehen als Menschen. Außerdem könnten sie sich untereinander austauschen und so noch besser vor möglichen Gefahren gewappnet sein. Seine Aussage lässt sich aber auch als ein Argument dafür sehen, dass wir solcherlei Fragen letztlich eben nicht den Autobauern überlassen sollten. Denn die werden in erster Linie ihren Kunden verpflichtet sein, auch wenn autonome Fahrzeuge im schlimmsten Fall auch Einfluss auf das Leben von unbeteiligten Dritten haben.

via www.theregister.co.uk