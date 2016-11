Bundestagswahlkampf 2017: Angela Merkel nimmt Fake-News, Bots und Trolle ins Visier

Im US-Wahlkampf und bei der Brexit-Abstimmung sollen Bots munter mitgemischt haben. Für den Bundestagswahlkampf 2017 will Angela Merkel solche Stimmungsmache unterbinden. Sie fordert Regeln.

Angela Merkel gegen Bots im Wahlkampf

Social Bots sollen zumindest mitverantwortlich dafür sein, dass die Briten sich für den Brexit entschieden haben. Auch im US-Wahlkampf kämpften Social-Media-Bots um Stimmen für das Clinton- und das Trump-Lager. In Deutschland sollen solche Bots und auch Betreiber von Fake-Newsseiten und Trolle an die Kandarre genommen werden, wie die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel am Mittwoch im Bundestag mahnte.

Angela Merkel warnt vor Meinungsmache durch Bots in sozialen Netzwerken. (Bild: 360b/Shutterstock.com)

Der Bundestag solle sich mit den neuen digitalen Möglichkeiten der politischen Manipulationen auseinandersetzen. Diese könnten die Meinungsbildung verfälschen, auch „Meinungsverstärker“ durch Algorithmen seien möglich, etwa auf Facebook. Das widerspreche „unseren Grundsätzen“ und müsse daher unterbunden werden, sagte die Kanzlerin, die auch die Initiative von Justizminister Heiko Maas und Innenminister Thomas de Maizière gegen Hasskommentare im Netz unterstützt. Zuvor hatte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen davor gewarnt, dass ausländische Regierungen versuchen könnten, die öffentliche Stimmung im Bundestagswahlkampf 2017 zu beeinflussen.

Merkel und Co. gegen AfD für Social Bots

Während die im Bundestag vertretenen Parteien den Einsatz von Social Bots im Wahlkampf ablehnen, will die AfD im kommenden Jahr auf die Meinungsroboter setzen, wie der Spiegel berichtet. Social-Media-Tools seien gerade für junge Parteien wie die ihre „wichtige Instrumente, um unsere Positionen unter den Wählern zu verbreiten“, erklärte AfD-Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel gegenüber dem Magazin.

Nachtrag vom 24. November 2016, 14:00 Uhr: Die AfD hat auf ihrer Website mitgeteilt, dass sie im Wahlkampf den Einsatz von sogenannten Social Bots ablehne.

Auch interessant: Wie Social-Media-Trends durch Bots manipuliert werden

via www.sueddeutsche.de