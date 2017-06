Merkel über Roboter-Autos: Selbstfahren 2037 nur noch mit Sondererlaubnis?

Ein paar Sätze von Bundeskanzlerin Angela Merkel dürften deutsche Autofans ziemlich erschreckt haben. Dürfen wir im Jahr 2037 nur noch mit einer Sondererlaubnis ein Auto selbst steuern?

Merkel: Zwang zum autonomen Fahren?

Dass autonom fahrende Autos bald zum Straßenverkehr gehören, scheint eine ausgemachte Sache zu sein. Aber dass der Trend zum Roboter-Auto dafür sorgt, dass Autofahrer bald gar nicht mehr – oder nur mit Sondererlaubnis – selbst ans Steuer dürfen, ist eine Ansage, mit der wohl die Wenigsten gerechnet haben. Die Bundeskanzlerin der Autofahrernation Deutschland hat diese Zukunftsvision jetzt entworfen.

Roboter-Autos für alle: Angela Merkel sieht Selbstfahren vor dem Aus. (Foto: dpa)

Im Rahmen ihrer Reise nach Argentinien soll Angela Merkel vor Studenten darüber gesprochen haben, wie sie sich die Welt in 20 Jahren vorstellt, berichtet die Tageszeitung Die Welt. Demnach habe Merkel gesagt, dass die Menschen in 20 Jahren nur noch mit Sondererlaubnis selbstständig Auto fahren dürften. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das autonome Fahren nicht nur an der Tagesordnung sein, sondern sogar eine Art Zwang werden könnte.

„Wir sind das größte Risiko“, begründete Merkel ihre Prognose, die viele Autofahrer, gerade in Deutschland, erschrecken dürfte. Schließlich sind die Ängste vor Roboter-Autos hierzulande (noch) groß. Zwei Drittel der Befragten einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung sagten, dass sie der Technik des autonomen Fahrens grundsätzlich misstrauisch gegenüber stünden. 61 Prozent könnten sich demnach nicht vorstellen, ein selbstfahrendes Auto zu nutzen.

Merkel und Co fördern autonomes Fahren

Die Bundesregierung, allen voran die Kanzlerin selbst, die Forschungsministerin und der Verkehrsminister, sieht in dem autonomen Fahren aber eine der großen Zukunftstechnologien und fördert die Forschung daran seit Jahren. Auch die deutschen Autobauer wollen auf den Zug aufspringen.

