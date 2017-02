Merkel-Selfie & Facebook: Das sagt ein Internetrechtler zu dem Prozess

Es sollte ein unschuldiges Foto mit der Kanzlerin werden, doch dann wurde das Merkel-Selfie für rechte Hetze auf Facebook missbraucht. Der Urheber klagt jetzt gegen die Verbreitung.

Das Leben von Anas Modamani wäre sicher anders verlaufen, hätte der geflüchtete Syrer nicht dieses eine Foto mit der Kanzlerin aufgenommen. Das Merkel-Selfie, das er während seines ersten Monats in Deutschland aufnahm, verfolgt ihn seitdem. Es ging um die Welt und wird jetzt immer wieder von neurechten Hetzseiten instrumentalisiert, um Stimmung gegen Flüchtlinge zu schüren. So heißt es auf einer Abwandlung beispielsweise: „Obdachloser angezündet. Merkel machte 2015 Selfie mit einem der Täter!“ Eine glatte Lüge, die jetzt allerdings im Raum steht – und der nur noch schwer beizukommen ist.

„Anas Modamani gegen Facebook. Ein Flüchtling gegen einen Weltkonzern. Ein Kampf, wie der von David gegen Goliath.“

Viele Menschen hassen Modamani jetzt, obwohl er nichts Unrechtes getan hat. Abfinden will er sich damit trotzdem nicht. Mehrmals hielt er Facebook an, diese und ähnliche Bilder von dem Netzwerk zu entfernen, damit die Verleumdungen endlich ein Ende haben. Das ist in vielerlei Hinsicht auch passiert, aber eben nicht in einem für den 19-Jährigen zufriedenstellendem Maße. Facebook sperrte einige Inhalte, löschte sie jedoch nicht. Zudem geht Facebook nicht, wie erhofft, selber gegen Veröffentlichungen vor, sondern wird nur dann tätig, wenn ein Beitrag über die Meldefunktion beanstandet wird.

Zu Beginn des Jahres wurde dann klar, dass die Sache vor Gericht geht. Anas Modamani gegen Facebook. Ein Flüchtling gegen einen Weltkonzern. Ein Kampf, wie der von David gegen Goliath. Anfang der Woche dann der erste Prozesstag, der jedoch zu keiner Entscheidung führte. Sie ist auf den 7. März 2017 verlegt – also auf in knapp vier Wochen. Doch wie stehen die Chancen für den Kläger? Was muss Facebook leisten und was nicht? Und wie weitreichend wird das Urteil sein, was bedeutet es für andere Dienste? Wir haben Michael Terhaag, Jurist für Internetrecht und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Düsseldorf, um eine Einschätzung gebeten.

Merkel-Selfie ist Gegenstand einer Klage gegen Facebook

Anas Modamani hat eine einstweilige Verfügung gegen Facebook beantragt, weil sein Merkel-Selfie mehrfach neben Fahndungsfotos von Verbrechern montiert und verbreitet wurde. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

t3n.de: Muss Facebook von sich aus aktiv werden, wenn ein Unschuldiger immer wieder als Verbrecher verunglimpft wird?

Michael Terhaag: Nein, nach dem so genannten Haftungsprivileg haften Dienstanbieter wie Facebook grundsätzlich nicht für von Dritten bei ihnen gespeicherte Inhalte. Sie müssen ebenfalls grundsätzlich auch nicht anlasslos von sich aus nach vermeintlich strafbaren Inhalten suchen.

t3n.de: Ist der Fall dann nicht eigentlich ganz einfach: Facebook ist nicht haftbar?

Terhaag: Nein, denn das so genannte Haftungsprivileg, von dem hier die Rede ist, gilt dann nicht mehr, wenn ein Anbieter – wie hier wohl – ganz konkret auf einen unzulässigen potenziell sogar strafbaren Inhalt hingewiesen und in Kenntnis gesetzt wird. Dann muss ein Anbieter tätig werden und die Inhalte aus seinem Angebot nehmen. Man spricht hier auch von „Notice and Take down“.

Die Frage ist natürlich, wie schnell und wie weit die Handlungspflichten konkret gehen – darum geht es im Wesentlichen auch im vorliegenden Verfahren. Kommen Dienstanbieter ihren Verpflichtungen nicht hinreichend nach, haften sie selbst und zwar auf Unterlassung und unter Umständen sogar auf Schadensersatz.

t3n.de: Facebook behauptet, es bräuchte eine Wundermaschine, die es nicht gibt, um die Inhalte selbst zu identifizieren und zu sperren. Ist das ein zutreffendes Argument?

Terhaag: Ein konkretes Bild mit dem bezeichneten Text kann Facebook sicher relativ leicht herausfiltern, das gelingt ja bereits bei einfachen Nacktaufnahmen sehr gut und wie von Zauberhand. Die Magie hat indes ihre Grenzen, so kann ein nur ähnliches Bild mit einem anderen oder verschobenen Text vielleicht auch schon mal durchs Raster fallen.

t3n.de: Kann man von einem Kompromiss in dem Rechtsstreit ausgehen?

Terhaag: Der Kläger hat seinen Sperrantrag ja bereits auf Europa beschränkt – ansonsten kann ich mir hier nur schwer eine vergleichsweise und gütliche Lösung vorstellen. Zumal beide Parteien wohl im Falle des Unterliegens ohnehin Rechtsmittel einlegen werden.

t3n.de: Wie sehr wird das Urteil eine Signalwirkung haben?

Terhaag: Die Entscheidung hat nicht nur Signalwirkung für alle Facebook-Postings, sondern grundsätzlich auch für andere Social-Media-Dienste und das gesamte Web 2.0. Zumal es das erste Verfahren dieser Art gegen Facebook in Deutschland ist. Im Falle des Unterliegens kommen dann nicht nur auf Facebook, sondern auch auf andere Anbieter je nach eigener Größe und Schwere des konkreten Verstoßes ganz erhebliche zusätzliche Pflichten zu.

t3n.de: Ist die Rechtsgrundlage, die auf einer EU-Richtlinie und dem deutschen Telemediengesetz beruht und älter als Facebook ist, nicht doch ziemlich veraltet?

Terhaag: Aus meiner Sicht ist die Vorschrift nicht veraltet. Sie deckt das Grundprinzip des Web 2.0 sogar gut ab, und kein Anbieter sollte anlasslos zur Internetpolizei gemacht werden – nach Kenntniserlangung besteht ja bereits eine Lösch- oder Sperrpflicht. Inwieweit dann über den einzelnen Fall hinaus ein Tätigwerden verlangt werden kann, hängt sehr vom Einzelfall ab. Dabei kann größeren Anbietern aus meiner Sicht durchaus etwas mehr zugemutet werden.

t3n.de: Danke für diese Einschätzungen!

Übrigens, hier liest du mehr zum ersten Prozesstag: Prozess zum Merkel-Selfie – Facebook bräuchte „Wundermaschine“ zum Filtern von Beiträgen