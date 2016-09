„Messenger Day“: Facebook testet einen weiteren Snapchat-Klon

In Polen hat Facebook ein Snapchat-ähnliches Format im Messenger integriert. Es ist bereits der dritte Versuch des Social Networks, die vergänglichen Nachrichten zu kopieren.

Snapchat-Format im Facebook Messenger

Facebook versucht einmal mehr, den Erfolg von Snapchat nachzuahmen. „Messenger Day“ heißt eine neue Funktion, die derzeit nur in Polen verfügbar ist. Das Format ähnelt den Snapchat-Stories, unter „My Day“ können User Beiträge sammeln, die nach 24 Stunden wieder verschwinden.

Wie Vorbild Snapchat lässt „Messenger Day“ Bilder mit Text und Zeichnungen versehen. Facebook schlägt dem Nutzer außerdem Filter vor, mit denen sie ausdrücken können, wie es ihnen gerade geht oder was sie vorhaben. In der Messenger-App sind die „Day“-Beiträge der Freunde oben gelistet.

Facebook hat sich für „Messenger Day“ von Snapchat Stories inspirieren lassen. (Grafik: Yeamake / Shutterstock.com)

Alltägliche Momente visualisieren

Facebook bestätigt den Testlauf des neuen Formats in Polen gegenüber TechCrunch: „Wir wissen, dass Menschen im Messenger alltägliche Momente mit Freunden und Familie teilen. In Polen machen wir einen kleinen Test mit neuen Möglichkeiten, diese Updates visuell zu teilen“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme.

Erst im Juli testete Facebook mit „Quick Updates“ eine ähnliche, von Snapchat inspirierte Funktion, stellte diese aber rasch wieder ein. Ein weiterer Snapchat-Klon, die Standalone-App Slingshot, war ein Flop im App Store. Der Social-Media-Konzern baute die Snapchat-Funktion bei Instagram nach und steht sogar dazu, dass „Instagram Stories“ eine Kopie davon ist. Polen könnte Facebook deshalb als Testmarkt für „Messenger Day“ gewählt haben, weil dort Snapchat noch nicht so weit verbreitet wie in den USA ist.