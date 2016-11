Metro fördert jetzt Startups für digitale Retail-Lösungen

Metro und Real wollen jetzt Startups fördern. Vor allem technologiebasierte Services und Produkte sollen entwickelt werden, um digitale Lösungen im Handel zu schaffen.

Der Handelskonzern Metro will mit einem neuen Programm digitale Lösungen für den Handel vorantreiben. Ab sofort können interessierte Startups auf der Website ihre Bewerbung für das dreimonatige Gründerprogramm einreichen. Bis Mitte März 2017 sind Bewerbungen möglich. Den Gewinnerteams winkt ein Investment in Höhe von 120.000 Euro. Geboten wird den Gewinnern nicht nur die Kooperation mit dem Accelerator Techstars, sondern auch eine Beratung von Mentoren und die Nutzung von Co-Working-Spaces, teilte das Unternehmen laut dem Online-Magazin etailment per E-Mail mit.

Das Angebot richtet sich vor allem an Startups, die ihren Fokus auf digitale und innovative Anwendungen setzen. Dazu zählen insbesondere unabhängige Einzelhändler wie lokale Lebensmittelhändler, Tankstellen oder Lieferdienste. Der Vorstandsvorsitzender der Metro AG, Olaf Koch, erhofft sich, dass der Online-Handel von den ausgewählten Startups profitieren kann. Kundenbeziehungen sollen vertieft und ins digitale Zeitalter überführt werden, aber auch Geschäftsabläufe beschleunigen.

Metro und Real legen gemeinsam den Fokus auf digitale Services für den Handel

Die Bewerbung erfolgt per Fragebogen und einem optionalen Videoupload, bevor es nach der Sichtung zu Einzelgesprächen und Telefoninterviews übergeht. Zehn ausgewählte Startups werden im Rahmen des Programms drei Monate lang in Berlin gefördert. Das Geschäftsmodell wird dort gemeinsam mit den Investoren und Mentoren weiterentwickelt und auf dem Markt etabliert.

Nach drei Monaten Arbeit werden die Startups ihre Firma am sogenannten Demo-Day im September 2017 vor Investoren, führenden Branchenvertretern und der Öffentlichkeit präsentieren.

