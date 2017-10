Microsoft bringt die legendäre Intellimouse zurück

Der Maus-Klassiker ist zurück: Unter dem Namen Classic Intellimouse bringt Microsoft eine nur leicht überarbeitete Version der Intellimouse Explorer 3.0 heraus.

Microsoft bringt die Intellimouse zurück

Bluetooth, touchsensitive Oberfläche oder doch gleich eine Gaming-Maus mit gefühlt 24 Sondertasten: Über eine begrenzte Auswahl an Computermäusen müssen sich Käufer im Grunde nicht beschweren. Nur will der eine oder andere gar nichts so Ausgefallenes. Manche Nutzer bevorzugen nach wie vor Mäuse, wie die vor mehr als fünf Jahren eingestellte Intellimouse Exporer 3.0 von Microsoft. Für genau diese Käufer hat Microsoft jetzt die Classic Intellimouse vorgestellt.

Klar, farblich wurde die Classic Intellimouse ein wenig an die heutigen Designvorlieben angepasst. Davon abgesehen handelt es sich aber um eine ziemlich genaue Kopie des Mausklassikers. Es gibt Scroll-Rad, Tasten zum Rechts- beziehungsweise Linksklicken auf der Vorderseite und drei frei definierbare Tasten an der Seite der neuen alten Maus.

Microsofts Classic Intellimouse in Bildern Bilder (Foto: Microsoft) 1 von 3

Anzeige

Classic Intellimouse setzt auf das gute alte USB 2.0

Die Classic Intellimouse wiegt 129 Gramm, wird per USB 2.0 mit eurem Computer verbunden und soll dank Microsofts Bluetrack-Technologie auch auf Glasoberflächen funktionieren. Aber aufgepasst: Wer Windows 10 S verwendet, der wird die drei frei programmierbaren Zusatztasten nicht verwenden können.

Auf der US-Produktseite wird der Preis für die Classic Intellimouse mit 39,99 US-Dollar angegeben. Bestellt werden kann sie indes noch nicht. Zu welchem Preis die Maus in Deutschland angeboten wird, bleibt vorerst unklar.

Ebenfalls interessant: