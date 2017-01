Cloud sei dank: Microsoft schwimmt im Geld – Aktie nachbörslich auf Allzeithoch

Dank anhaltend starken Wachstums im Cloud-Geschäft lief es bei Microsoft zum Jahresende besser als erwartet. Nur das klassische PC-Geschäft macht weiter Probleme.

Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der Überschuss bei Microsoft im Geschäftsquartal bis Ende Dezember von 5,0 auf 5,2 Milliarden Dollar (4,9 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse wuchsen um gut ein Prozent auf 24,1 Milliarden Dollar.

Microsoft-Aktie legt nachbörslich zu

Die Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten deutlich. Die Microsoft-Aktie legte nachbörslich leicht zu und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Während die Geschäfte des Computer-Riesen mit Cloud-Diensten aus dem Netz weiter florierten und auch die Office-Büroprogramme hohe Nachfrage verzeichneten, bereitet die klassische PC-Sparte nach wie vor Probleme – hier sank der Umsatz um fünf Prozent.

Anleger honorieren die erfolgreichen Bemühungen von Microsoft-Chef Satya Nadella, das Computer-Urgestein zum Cloud-Dienstleister umzukrempeln. Zu Beginn der Woche hatte Microsoft den Linkedin-Techniker Kevin Scott zum CTO des Konzerns gemacht. Er soll den Cloud-Umbau weiter vorantreiben.

Erst im Oktober hatte die Microsoft-Aktie das jüngste Allzeithoch erklommen und damit den lange gültigen Rekord auf dem Höhepunkt des Dotcom-Booms geknackt. Am 23. Dezember 1999 hatte die Microsoft-Aktie einen Wert von knapp 59 Dollar erreicht. Heute steht sie bei knapp 64 Dollar.

So sieht die neue Microsoft-Zentrale in Schwabing aus

Am Mittwoch hatte es für Microsoft eine gute Nachricht aus Irland gegeben: Microsoft muss Daten eines Kunden, die in Irland gespeichert wurden, nicht an US-Strafverfolgungsbehörden herausgeben. Der Antrag der Staatsanwaltschaft in New York gegen eine Entscheidung eines Berufungsgerichts vom Juli 2016 fand vor Gericht keine Mehrheit. sdr/dpa