Das Microsoft-Drama: Windows 7 wächst schneller als Windows 10

Nach dem Ablauf der kostenlosen Upgrade-Periode wächst Windows 10 nur noch im Schneckentempo. Bei den Zuwächsen muss sich die neue Microsoft-OS-Version sogar Windows 7 geschlagen geben.

Windows 10: Wachstum im Schneckentempo

Von dem ambitionierten Ziel, bis 2018 eine Milliarde Windows-10-Geräte zu erreichen, hat sich Microsoft schon im Sommer verabschiedet. Ende Oktober gab Microsoft bekannt, dass Windows 10 auf immerhin 400 Millionen aktiven Geräten laufe. Nach dem Ende der kostenlosen Upgrade-Phase Ende Juli, in der Microsoft Nutzer auch mit teils fragwürdigen Methoden zur Nutzung von Windows 10 „überreden“ wollte, ist das Wachstum jetzt aber offenbar fast zum Erliegen gekommen. Laut neuen Zahlen von Netmarketshare konnte Windows 10 seinen Marktanteil von September auf Oktober um gerade einmal 0,06 Prozentpunkte vergrößern.

Windows 7 wächst doppelt so schnell und ist doppelt so beliebt wie Windows 10. (Screenshot: Netmarketshare.com/t3n)

Mit 22,59 Prozent Marktanteil ist Windows 10 zwar mit Abstand das am zweithäufigsten genutzte Betriebssystem, allerdings konnte die Konkurrenz aus dem eigenen Hause, Windows 7, ihre Dominanz weiter ausbauen. Immerhin ein Plus um 0,11 Prozentpunkte verbuchte Windows 7 im Oktober und wuchs damit schneller als das aktuelle Microsoft-Betriebssystem. Unter dem Strich verbucht das sieben Jahre alte Windows 7 einen Marktanteil von 48,38 Prozent. Selbst Windows 8.1 konnte in den vergangenen Wochen um 0,57 Prozentpunkte zulegen – und liegt mit 8,4 Prozent Marktanteil knapp vor Windows XP, das immer noch auf 8,27 Prozent aller Computer weltweit läuft.

Windows 10 deutlich vor macOS X und Linux

Zum Vergleich: macOS X 10.11 hat im Oktober einen Marktanteil von 2,74 Prozent erreichen können – ein deutlicher Rückgang gegenüber den im September gemessenen 4,07 Prozent. Das liegt aber an dem Update auf macOS X 10.12 (Sierra), das im Oktober einen Marktanteil von 1,37 Prozent hatte. Insgesamt kommt Apples Betriebssystem in den verschiedenen Versionen auf einen Anteil von 6,43 Prozent am Desktop-Markt, Linux liegt mit 2,18 Prozent dahinter. Den Markt dominiert Windows mit 91,39 Prozent Marktanteil.