Microsoft veröffentlicht Edge-Browser für iOS und Android

Microsoft bringt seinen Edge-Browser jetzt auf iOS- und Android-Smartphones – vorerst allerdings nur als Preview. Auch einen Android-Launcher hat der Softwarekonzern veröffentlicht.

Microsoft: Edge-Browser für iOS und Android und Android-Launcher

Auf seiner Entwicklerkonferenz Build 2017 im Mai hatte Microsoft für den Launch des Fall-Creators-Updates auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen PCs und Android- sowie iOS-Smartphones in Aussicht gestellt. Jetzt wird das Konzept erweitert: Auf vielfachen Wunsch von Windows-10-Nutzern stellt der Softwarekonzern seinen Edge-Browser auch für iPhones und Android-Geräte bereit, wie Microsoft mitteilt. Darüber hinaus wurde auch ein Android-Launcher veröffentlicht.

Der Edge-Browser soll künftig auch auf iPhones und Android-Smartphones genutzt werden. (Bild: Microsoft)

Wichtigstes Feature der beiden neuen Anwendungen ist die Möglichkeit, Informationen zwischen Smartphones und Computern austauschen sowie die aktuelle Tätigkeit am Handy-Browser auf dem PC fortsetzen zu können. Favoriten, Passwörter oder neue Tabs – das alles soll zwischen dem Edge-Browser am Smartphone und jenem am Computer synchronisiert werden können. Dafür steht der Button „Continue on PC“ bereit.

Edge-Browser: Nutzer sollen beim Surfen zwischen Smartphone und PC wechseln können. (Gif: Microsoft)

Mit dem Microsoft-Launcher für Android-Geräte sollen Nutzer darüber hinaus auch Fotos, Dokumente und weitere Daten vom Handy auf den PC bringen können. Mit einem Fingerwisch lassen sich in dem Launcher wichtige Termine, News, Aktivitäten, oft genutzte Apps und wichtige Kontakte in einem Feed anzeigen. Microsofts Android-Launcher lässt sich in einer Preview-Version in Googles Play Store herunterladen.

Windows-Insider können mobilen Edge-Browser testen

Auch die iOS-Version von Microsofts Edge-Browser steht als Preview via Apple Testflight bereit. Android-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden. Wann die Browser-App für Android-Smartphones getestet werden kann, hat Microsoft nicht verraten. Wer den Android-Launcher oder die iOS-Preview-App ausprobieren möchte, muss allerdings die aktuelle Windows 10 Insider Preview installiert haben.

