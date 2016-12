Tschüss Mac, hallo Surface: Microsoft vermeldet hohe Wechslerquote

Microsoft sieht aktuell einen Run auf seine Surface-Produkte. Als Grund für die guten Verkaufszahlen nennt das Unternehmen unter anderem viele Mac-Wechsler, die vom neuen Macbook Pro enttäuscht sind.

Microsoft: Die Anzahl der Mac-Wechsler wächst

Einem Blogpost von Microsofts Brian Hall zufolge, seines Zeichens Corporate Vice President Hardware-Marketing-Abteilung, fanden die hauseigenen Surface-Produkte im November einen reißenden Absatz. Insbesondere der Black Friday mit diversen Deals zum Surface Pro 4 (Test) hätten dazu beigetragen. Nicht nur in den USA sei dieser Trend zu beobachten gewesen, sondern auf vielen Märkten weltweit.

Laut Hall sei das in den USA verfügbare Trade-in-Programm für Mac-Besitzer besser denn je angenommen worden. Der Grund dafür sei laut Hall neben den überzeugenden, innovativen Surface-Produkten auch bei Apples Macbook Pro (Test) zu finden, das als „Enttäuschung“ betrachtet werde. Hall zufolge würden viele professionelle Anwender vom Mac auf Windows-Rechner wechseln.

Apples neues Macbook Pro lässt viele Mac-User zu Microsoft abwandern . (Foto: Apple)

Microsofts Surface-Produktreihe scheint den eigenen Aussagen zufolge äußerst gut anzukommen. Was das Unternehmen aber nicht offenbart, sind die harten Fakten: Hall erwähnt in seinem Artikel nicht, wie viele Geräte im November verkauft wurden und wie hoch die Anzahl der Nutzer des Mac-Wechsler-Programms ist. Ob das neue Macbook Pro sich auf der anderen Seite so schlecht verkauft, ist schwer zu sagen – denn andere Quellen besagen, dass Apple bei seinen Zulieferern „aggressiv“ nachbestellt, um die Nachfrage decken zu können. Laut Apples Senior Vice President of Worldwide Marketing, Phil Schiller, soll das neue Modell besser verkauft werden als seine Vorgänger. Es fragt sich nur auf welchen Zeitraum er das bezieht.

Microsoft kündigt Surface Book Performance Base für Deutschland an

Das Microsoft Performance Base kommt ab Anfang 2017 auch nach Deutschland. (Foto: Microsoft)

Neben der Vermeldung eines erfolgreichen Novembers und vieler Wechselwilliger Mac-User nutzt Hall den Artikel, um die Verfügbarkeit des Surface Book „Performance Base“ außerhalb der USA anzukündigen. Das Windows-10-Notebook, das zusammen mit dem Surface Studio angekündigt wurde, besitzt mehr Leistung und einen größeren Akku, der für mehr Laufzeit sorgen soll.

Das Surface Book Performance Base kommt nach Deutschland – über eine Verfügbarkeit des Surface Studio hat Microsoft sich noch nicht geäußert. (Foto: Microsoft)

Laut Microsoft ist das neue Surface Book ab sofort in Australien und Neuseeland erhältlich. Im Laufe des ersten Quartals 2017 wird es dann auch unter anderem in Deutschland, der Schweiz und Österreich in den Handel kommen. Mit konkreten Euro-Preisen halten die Redmonder sich noch bedeckt. In den USA kostet das günstigste Premium-Base-Modell allerdings knapp 2.400 US-Dollar.