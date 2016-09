Microsoft goes green: Erneuerbare Energie soll bald 60 Prozent der Datenpower ermöglichen

50 Prozent ab 2018, in fünf bis zehn Jahren sollen es schon 60 Prozent sein: Microsoft will bei der Stromversorgung seiner Rechenzentren noch stärker auf erneuerbare Energien setzen.

Microsoft: Mehr „grüne“ Datenpower

Apple tut es, Google und Facebook sind ebenfalls dabei: Die Technologieriesen versuchen auf der einen Seite, den Stromverbrauch in ihren Rechenzentren zu senken. Auf der anderen Seite soll der für den Betrieb der Datenhäuser notwendige Energiemix in Richtung Ökostrom optimiert werden. Auch Softwareriese Microsoft will seine Rechenzentren künftig deutlich „grüner“ machen, wie der Konzern in einem Blogartikel darlegt. Der Anteil der Wind-, Solar- und Wasserkraftenergie an der Stromversorgung soll ab dem Jahr 2018 auf 50 Prozent gesteigert werden.

Mehr Grün: Microsoft-Rechenzentrum in Quincy, Washington. (Foto: Microsoft)

Anfang der 2020er-Jahre soll der Ökostrom dann schon 60 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in den Rechenzentren von Microsoft ausmachen. Der Anteil „grünen“ Stroms soll in den folgenden Jahren weiter erhöht werden. Derzeit beträgt der Ökostrom-Anteil in den Rechenzentren des Softwarekonzerns schon 44 Prozent, so dass die geplanten Entwicklungsschritte nicht allzu ambitioniert klingen. Als Teil der Planerfüllung hat Microsoft im Frühjahr einen Deal im US-Staat Virginia unterzeichnet, der dem dortigen Rechenzentrum 20 Megawatt Solarenergie bringen soll.

Microsoft will Energieeffizienz verbessern

Zu den Anstrengungen für mehr erneuerbare Energien in seinen Rechenzentren will sich Microsoft auch einen transparenteren Anstrich verpassen. Künftig legt das Unternehmen detailliert dar, wie hoch der Energieverbrauch der jeweiligen Rechenzentren in den verschiedenen Regionen ist und wie hoch der Anteil an Ökostrom dabei ausfällt. Auch die Forschungsanstrengungen für mehr Energieeffizienz hat Microsoft eigenen Angaben nach verstärkt. Diese resultierten schon in einem Ausblick auf eine neue Akkutechnologie. Damit will Microsoft auch anderen Unternehmen helfen, ihren Energieverbrauch zu senken.

