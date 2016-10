Microsoft bringt die Hololens nach Deutschland – und das soll sie kosten

Microsoft bringt die Hololens jetzt auch nach Deutschland. Günstig ist die Augmented-Reality-Brille allerdings nicht.

Hololens: Augmented-Reality-Headset kommt nach Deutschland

Ab sofort könnt ihr die Hololens im Microsoft-Store vorbestellen. Ausgeliefert werden soll die Augmented-Reality-Brille dann Ende November 2016. Zumindest wenn ihr das nötige Kleingeld habt: Die „Commercial Suite“ getaufte Standardversion schlägt immerhin mit 5.490 Euro zu Buche. Günstiger ist es für registrierte Entwickler: Die zahlen lediglich 3.299 Euro. Der Lieferumfang beider Pakete scheint jedoch identisch zu sein.

Augmented Reality: Die Hololens kommt nach Deutschland. (Foto: Microsoft)

Microsoft hatte die Augmented-Reality-Brille erstmals im Januar 2015 der Öffentlichkeit präsentiert. Seitdem wurde sie auf mehreren Messen gezeigt und war dann im Frühjahr 2016 auch erstmals für Partner aus der Industrie verfügbar. Seit Sommer 2016 wurde die Brille zumindest in Nordamerika auch regulär verkauft. Neben Deutschland ist die Hololens ab November auch in Großbritannien, Irland, Frankreich, Australien und Neuseeland verfügbar.

Hololens: Was macht man eigentlich mit einer Augmented-Reality-Brille?

Die Hololens zeigt animierte Bildinhalte direkt über dem Blickfeld an. Im Gegensatz zu Virtual-Reality-Brillen ist der Träger von der Außenwelt nicht gänzlich abgeschnitten. Während Microsoft die Technik auf Messen immer wieder in Kombination mit Spielen gezeigt hat, dürfte das Headset nicht zuletzt in der Industrie Verwendung finden. Dort dürfte auch der Preis weniger ins Gewicht fallen.

