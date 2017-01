It’s one Device! Microsoft plant faltbares Phablet

Samsung und LG arbeiten bereits fieberhaft daran, jetzt könnte auch Microsoft bald ein faltbares Smartphone auf den Markt bringen. Das Gerät soll eine Mischung aus Phablet und Tablet sein.

Microsoft: Faltbares Smartphone wird zum Tablet

Seit Jahren wartet die Tech-Welt auf ein massenmarktfähiges faltbares Smartphone. In diesem Jahr soll es jetzt endlich soweit sein: Medienberichten zufolge werden Samsung und LG im Spätsommer oder Herbst ein faltbares Gerät auf den Markt bringen. Neben Apple und weiteren beschäftigt sich auch Microsoft offenbar schon länger mit einem faltbaren Device. In einem jetzt veröffentlichten Patentantrag aus dem Jahr 2014 wird ein 2-in-1-Gerät beschrieben, das durch Auf- und Umklappen von einem Smartphone oder Phablet in ein Tablet verwandelt werden kann.

Smartphone und Tablet in einem: So soll das von Microsoft patentierte 2-in-1-Device aussehen. (Bild: USPTO/Microsoft)

Die Idee dahinter: Statt zwei mobile Geräte mit sich herumzuschleppen, soll es künftig nur noch eins sein, mit dem sich telefonieren, SMS schreiben, surfen, aber auch unterwegs arbeiten lässt. Microsofts Patentantrag zeigt ein kompaktes Mobilgerät, das aus zwei durch Scharniere miteinander verbundenen Gehäusen inklusive Displays besteht, wie das Portal MSPoweruser berichtet.

Faltbares Microsoft-Gerät: Zeltmodus denkbar

In dem Dokument werden gleich mehrere Methoden beschrieben, wie sich ein solches Gerät falten lassen könnte. So ist nach dem Aufklappen ein einfaches Tablet sichtbar. Es ist aber offenbar auch eine Art aufklappbarer Zeltmodus wie bei den Yoga-Tablets von Lenovo vorstellbar. Microsoft hatte schon einmal mit einem aufklappbaren Gerät experimentiert. Das Projekt zu dem klappbaren Tablet-PC Courier wurde allerdings im Jahr 2010 beendet.

Neben Microsoft haben freilich auch verschiedene weitere Tech-Konzerne Patentanträge zu faltbaren Smartphones oder ähnlich flexiblen Geräten eingereicht. Zuletzt hatte Samsung von der US-Patentbehörde USPTO ein Design-Patent für ein faltbares Smartphone zugesprochen bekommen. Auch hier wird ein Scharniermechanismus verwendet, um das Smartphone auf Tabletgröße aufzuklappen. Das Samsung-Konzept sieht aber schon deutlich ausgereifter und das Design sehr viel edler aus als bei dem über zwei Jahre alten Microsoft-Patentantrag.

via www.zdnet.de