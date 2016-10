Surface-PC-Event: Was Microsoft heute noch vorstellen könnte

Microsoft-Event am 26. Oktober 2016. (Bild: Microsoft)

Am Mittwochabend wird Microsoft im Zuge eines Events in New York neue Produkte vorstellen. Was die Redmonder außer einem All-in-One alles im Gepäck haben könnten und wie ihr es live verfolgen könnt.

Microsoft Event am 26. Oktober – Fokus auf Kreativität

Microsoft hat sich einen leidlich schlechten Termin für sein Hardware-Event ausgesucht, denn schon einen Tag später veranstaltet Apple ein Special-Event auf der anderen Seite der USA, auf dem unter anderem neue Macbooks enthüllt werden sollen. Wahre Microsoft-Fans interessiert das allerdings wenig. Im Fokus des Microsoft-Events stehen das eigene Betriebssystem Windows 10, neue 3D-Funktionen und neue Möglichkeiten, das OS kreativ einsetzen zu können – aber auch neue Surface-Hardware soll es geben.

Windows 10: Erste Einblicke in 2017er Redstone-2-Update

Microsoft hatte im August verkündet, dass das Anniversary-Update das einzige große Update in diesem Jahr sein wird. Dafür können 2017 aber gleich zwei große Aktualisierungen des Betriebssystems, das Microsoft mittlerweile mehr als Service betrachtet, erwartet werden.

Windows 10: Am 26. Oktober dürften wir einen ersten Blick auf der Redstone-2-Update erhalten. (Bild: Microsoft)

Was das nächste Update konkret alles mit sich bringen wird, ist ungewiss. Lediglich einige wenige Features sind bekannt, da sie im Windows-Insider-Programm getestet werden. Zu den neuen Features gehören unter anderem Änderungen am Trackpad, mit dem User selbst Gesten für das Bedienelement nach eigenen Wünschen anpassen können.

Abgesehen von neuen Bedienoptionen wird Microsoft offenbar einen Blaulichtfilter in Windows 10 integrieren, der derzeit überwiegend in Mobilgeräten zu finden ist. Außerdem soll ein Homehub Bestandteil des Systems werden, mit dem Smart-Home-Devices kontrolliert werden können. Überdies wird die Holographic Shell fester Bestandteil von Windows 10. Mit dieser können Besitzer einer Hololens ihren Desktop in der Mixed-Reality abbilden.

Windows Holographic: So stellt Microsoft sich das Computer-Interface der Zukunft vor

Neues Paint mit 3D-Zeichenfunktion

Dass Microsoft an einer neuen Version seines Zeichenprogramms Paint arbeitet, ist ein offenes Geheimnis. Denn vor Kurzem ist ein Demonstrationsvideo der neuen Version an die Öffentlichkeit gelangt. Eines der Highlights der Anwendung ist die Möglichkeit, mit wenig aufwand 3D-Objekte zu gestalten. Paint ist aber nur der Anfang: Microsoft arbeitet offenbar an einem ganzen 3D-Ökosystem, wie Twitter-User WalkinCat entdecken konnte - auch für Skype und Powerpoint soll es entsprechende Lösungen geben.

Im Zuge der Veranstaltung dürften wir diverse Live-Demonstrationen sehen. Microsofts-Hardware wie Hololens und die Xbox dürften an dieser Stelle einen wichtigen Part einnehmen. Neue Hololens-Hardware erwarten wir nicht, wobei eine erschwingliche Version für die Masse womöglich allmählich angebracht wäre, denn die aktuelle Mixed-Reality-Brille ist doch etwas hochpreisig.

Surface-Hardware: All-in-One-Rechner erwartet

Über Surface 5 oder einen Nachfolger des Surface Book ist bislang noch nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Entsprechend gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Mittwoch Neuauflagen geben wird. Neue Lumia- oder Surface-Phones wird es mit Sicherheit nicht geben – das Smartphone-Projekt ist vorerst auf Eis gelegt. Allerdings hat Microsoft offenbar einen eigenen All-in-One-Rechner (AiO) in Arbeit, der im Zuge des Events enthüllt werden könnte.

ein Patent-Antrag von Microsoft beschreibt einen All-in-One-PC. (Bild: USPTO, via The Verge)

Der 24- oder 27-Zoll-Surface-AiO soll ein Touch-Display besitzen, sodass auf dem Screen mit Fingern oder Stylus gearbeitet werden kann. Insbesondere letztere Funktion ist mit dem Anniversary-Update massiv erweitert worden. Ferner wird gemutmaßt, dass im Rechner auch eine RealSense-Kamera integriert ist, mit der Objekte räumlich erfasst werden können.

Antwort auf Amazon Echo: Ein Cortana-Assistant fürs Zuhause

Nach Amazon soll auch Microsoft einen Assistenten fürs Zuhause in petto haben. (Foto: Amazon Echo, t3n)

Der Surface-All-in-One könnte aber nicht die einzige Hardware sein, die Microsoft zeigen wird. Denn man munkelt, dass die Redmonder eine Amazon-Echo-Alternative vorstellen könnten, die auf Cortana basiert. Einen solchen Assistenten im Portfolio zu haben, gehört mittlerweile schon beinahe zum guten Ton, schließlich bietet mittlerweile nicht nur Amazon eine solche Box an sondern auch Google mit Google Home und Apple soll an einer Lösung mit Siri an Bord arbeiten.

Microsoft-Event im Livestream verfolgen

Damit nicht nur die geladenen Pressevertreter verfolgen können, was Microsoft am Mittwoch an Neuheiten ankündigen wird, bietet das Unternehmen einen Livestream an. Ab 16 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit könnt ihr das Event auf der Website www.microsoftoctoberevent.com verfolgen. Wer es nicht schafft: keine Sorge, wir fassen alle Neuerungen für euch zusammen.

Nächste Woche setzt Microsoft noch einen drauf und veranstaltet weiteres Event. Im Zuge des „Office-Events“ soll es unter anderem eine Slack-Alternative namens „Teams“ zu sehen geben.