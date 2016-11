Microsoft: Windows 10 ist um 58 Prozent weniger anfällig für Ransomware als Windows 7

Microsoft rührt weiter die Werbetrommel für Windows 10. Die neue Betriebssystemversion soll deutlich weniger anfällig für Ransomware sein als Windows 7. Ob das die Nutzer zum Umstieg bringt?

Ransomware: Windows 10 soll besser schützen

Die kostenlose Upgrade-Phase für Windows 10 ist vorbei und damit offenbar auch das Wachstum bei der Verbreitung der neuen Betriebssystemversion. Zuletzt war bekannt geworden, dass Windows 10 im September sogar weniger neue Nutzer gewonnen haben soll als das schon sieben Jahre alte Windows 7. Jetzt scheint Microsoft mit einem deutlichen Hinweis auf die höhere Sicherheit der aktuellen Windows-Version Nutzer zu einem Umdenken bewegen zu wollen.

Windows-Defender: Beim Schutz vor Ransomware setzt Microsoft auch auf Machine-Learning. (Bild: Microsoft)

Eigenen Berechnungen zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Windows-10-Rechner von einer erpresserischen Ransomware befallen wird um 58 Prozent niedriger als bei einem Windows-7-Gerät. Microsoft macht dafür insbesondere den besser geschützten Browser sowie die E-Mail-Lösung verantwortlich – laut dem Softwarekonzern die beiden wichtigsten Einfallstore für Ransomware. Bei dem Edge-Browser etwa wird der bei Cyberkriminellen beliebte Flash-Player von Adobe in einem isolierten Container ausgeführt. Browser-Exploits seien nicht in der Lage, Programme auszuführen.

Ransomware-Angriffe auf Windows um 400 Prozent gestiegen

Einem White Paper von Microsoft zufolge soll die Zahl der Ransomware-Angriffe auf Windows seit 2015 um 400 Prozent gestiegen sein. Allein im Juli 2016 soll 58 Millionen Mal versucht worden sein, Microsoft-Kunden per E-Mail mit Ransomware zu infizieren. Innerhalb der vergangenen sechs Monate habe der Smartscreen-URL-Filter des Unternehmens täglich rund 200.000 Mal angeschlagen und Versuche blockiert, über die versucht worden sein soll, Windows-Computer per Exploit-Kit anzugreifen.

Insbesondere das Windows 10 Anniversary Update und die damit eingeführte Funktion „Block at First Sight“ sollen die Erkennungsraten des Windows-Defender deutlich verbessert haben, wie ZDNet berichtet. Zur Optimierung setzt Microsoft auch auf Machine-Learning. Allerdings hat der Windows-Defender in Tests nicht vollends überzeugen können. Zudem kommen Nutzer nur dann in den Genuss der vollen Schutzfunktionen, wenn die Sicherheitseinstellungen ab Werk übernommen werden. Dafür müssen Nutzer aber zustimmen, dass bestimmte Daten an Microsoft übertragen werden.

