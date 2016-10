Smarter arbeiten: So sieht die neue Microsoft-Zentrale in Schwabing aus

Microsoft hat in München-Schwabing seine neue Deutschland-Zentrale eröffnet. Das Bürogebäude soll am 11. Oktober offiziell eröffnet werden. Motto: „Neue Welt des Arbeitens“.

Microsoft: Bürokonzept mit offenen Strukturen

Microsoft wird am 11. Oktober seine neue Deutschland-Zentrale in München-Schwabing eröffnen. In dem Gebäude setzt der Softwarekonzern auf ein Bürokonzept der offenen Strukturen. Statt fester Arbeitsplätze sucht sich jeder Mitarbeiter an jedem Morgen einen neuen Platz zum Arbeiten. Dazu gehört natürlich auch, dass der Schreibtisch nach Arbeitsschluss leergeräumt werden muss. Persönliche Gegenstände und technische Geräte können in Schließfächern verwahrt werden.

Jeder Microsoft-Mitarbeiter sucht sich einen passenden Platz zum Arbeiten. (Foto: Microsoft)

Das Microsoft-Gebäude hat sieben Etagen und elf Dachterrassen und eine Fläche von rund 26.000 Quadratmetern. Im Erdgeschoss, das für Besucher zugänglich ist, findet sich ein Café, in dem man auch die neuen Microsoft-Produkte ausprobieren kann. Insgesamt gibt es 1.100 Arbeitsplätze in dem neuen Gebäude. Die Zahl der Mitarbeiter liegt deutlich darüber. Microsoft geht aber davon aus, dass zwei Drittel der Mitarbeiter regelmäßig woanders arbeiten, etwa beim Kunden oder im Homeoffice.

Jeder Mitarbeiter sucht sich einen passenden Platz zum Arbeiten. (Foto: Microsoft)

Eine Registrierung der Arbeitszeit soll es nicht geben, die Mitarbeiter sollen einfach schaffen, was sie schaffen sollen. Microsoft nennt das Work-Life-Flow. „In der neuen, digitalen Arbeitswelt ist alles ,im Fluss‘. Es gibt keine starren Grenzen mehr, weder zwischen Teams oder einzelnen Abteilungen noch zwischen Hierarchie-Ebenen“, erklärt Markus Köhler, Senior Director Human Resources und Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland in einem Blogbeitrag.

Konzept von Microsoft und Fraunhofer-Institut

Kreative Wissensarbeiter, meint Köhler, würden nicht mehr zwischen Arbeit und Privatleben unterscheiden, „sondern ihr Leben ganzheitlich, individuell und flexibel gestalten“. Das Konzept hat Microsoft gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation entwickelt. Mitarbeiter sollen etwa im sogenannten „Think Space“ konzentriert allein arbeiten, oder im „Share and Discuss Space“ die Gedanken austauschen.

via www.manager-magazin.de