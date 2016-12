Gehalt zu niedrig: Mitarbeiter schlafen angeblich in Zelten neben dem Amazon-Lager

Weil ihr Gehalt zu niedrig und das Pendeln zur Arbeit zu teuer ist, schlafen im schottischen Dunfermline angeblich Amazon-Mitarbeiter in Zelten neben den Lagerhallen des E-Commerce-Riesen.

Amazon: Mitarbeiter campen angeblich im Wald

Die Story könnte aus dem Postillon stammen, ist aber eine Exklusivmeldung der traditionsreichen schottischen Tageszeitung The Courier. Dem Bericht zufolge übernachten derzeit mehrere Amazon-Mitarbeiter direkt neben den Lagerhallen des E-Commerce-Riesen in der Nähe der Stadt Dunfermline, nördlich von Edinburgh. Angeblich erhielten sie so wenig Gehalt, dass sie sich das tägliche Pendeln zwischen ihren Wohnorten und dem Arbeitsplatz in dem Amazon-Lager nicht leisten könnten. Amazon stellt zwar offenbar einen Bus bereit, für den allerdings gezahlt werden muss.

Auch in deutschen Logistikzentren von Amazon kämpfen Mitarbeiter um höhere Löhne. (Foto: Amazon)

In den vergangenen Wochen war Amazon in Schottland ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil der Konzern Leiharbeiter schlecht behandele. Diese müssten laut Berichten von lokalen Aktivisten zudem bis zu 60 Stunden pro Woche arbeiten und erhielten nur wenig mehr als den Mindestlohn. „Amazon sollte sich schämen, dass es seinen Arbeitern so wenig zahlt, dass diese im Winter draußen campen müssen, um zurechtzukommen“, kritisierte der schottische Politiker Willie Rennie von den Liberaldemokraten den Konzern gegenüber The Courier.

In den Lagern in Dunfermline arbeiten normalerweise rund 1.500 Mitarbeiter. Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, wurden zusätzlich 4.000 Leiharbeiter eingestellt. Amazon hat den Vorwürfen, seine Arbeiter schlecht zu behandeln und zu wenig zu bezahlen, widersprochen. Der Konzern schätze seine Mitarbeiter und baue auf eine „Kultur des direkten Dialogs“ mit ihnen. Sicherheit und Wohlergehen seiner Mitarbeiter hätten die höchste Priorität für das Unternehmen, sagte ein Sprecher. Die Mitarbeiter erhalten laut Amazon einen Stundenlohn zwischen 7,35 (8,75 Euro) und elf Pfund (13,10 Euro).

Amazon: Kampf um mehr Lohn auch in Deutschland

Dem Politiker Rennie zufolge müssten allerdings 8,45 Pfund (10,06 Euro) pro Stunde gezahlt werden, damit ein Arbeiter seine laufenden Lebenshaltungskosten bestreiten könne. Um auf die Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen, hatte die schottische Gewerkschaft am Black Friday zu einem Streik in dem Logistikzentrum aufgerufen. In Deutschland kämpft die Gewerkschaft Verdi seit Jahren ebenfalls für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Amazon-Mitarbeiter und für höhere Löhne. Der Versandriese soll mit Streiks und anderen Aktionen zur Einführung eines Tarifvertrags auf dem Niveau des Einzel- und Versandhandels gezwungen werden. Am Samstag wurde etwa an den Standorten Rheinberg und Werne gestreikt.

via futurezone.at