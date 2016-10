Die mobile Revolution ist vorbei, Revoluzzer pack deinen Koffer

Mobile first, mobile first, rief es von allen Dächern. Jetzt ist der Zug abgefahren und die Mobile-Commerce-Revoluzzer können ihre Koffer packen. Die E-Fuchs-Kolumne von t3n-Redakteur Jochen G. Fuchs.

Was habe ich nicht gepredigt, Jahr ein und Jahr aus. Mir läuft ja nur beim Gedanken daran schon der Schweiß die Stirn und den Rücken hinunter. Gut, vielleicht ist es auch die kalifornische Sonne, die mir ins Gesicht strahlt. Mobile first müsst ihr denken! Euch geht Umsatz verloren! Desktop ist nicht alles. Die Mobile Revolution rollt an, rüstet euch! Mit dem Gequatsche ist jetzt Schluss. Aus, vorbei – Basta! Die Revolution ist vorbei.

Wie bitte, die mobile Revolution ist vorbei?

Gerade ist die Dreamforce vorbei, das Haus-Event des SaaS-Giganten Salesforce. Ich sitze in San Francisco am Pier vor einem Starbucks und die Sonne brennt mir ins Gesicht. Der Wind weht und trägt sachte Meeresluft heran und ich habe es mir bequem gemacht. Ich trinke Eistee, Kaffee hol' ich mir in San Francisco nämlich lieber bei der lokalen Kette Peet's Coffee. Mein Messe-Badge habe ich abgelegt, das MacBook aufgeklappt und die Beach Boys auf volle Pulle gestellt. Und so lasse die Konferenz Revue passieren.

Neben vielen unternehmensspezifischen Neuheiten bietet diese internationale Konferenz einen Zukunftsausblick auf internationale Entwicklungen, die uns ins spätestens ein bis drei Jahren auch in Deutschland einholen werden. Auf der Plattform von Salesforce laufen in den größten fünf Märkten USA, Kanada, Deutschland, UK und Frankreich zusammengenommen pro Quartal aktuell rund 1 Billion Visits und 20 Millionen E-Commerce-Transaktionen (Stand Q2/2016). Amazon macht im Vergleich dazu laut Similarweb 2,3 Milliarden Visits im Monat – aber trotzdem dürfte klar sein, dass die Masse der Marken und Händler auf der Salesforce-Plattform eine generalisierte Aussage erlaubt.

Also, hier sitze ich und verkünde aus dem fernen Kalifornien, dass die mobile Revolution vorbei ist. Wie komme ich bloß auf eine solche Idee?

Revolutionen sind beendet, wenn der Machtwechsel erfolgt ist

Die mobile Revolution ist vorbei. (Foto: Shutterstock)

Und der Machtwechsel ist mal sowas von vorbei. Jedes Mal wenn ich auf die stark wachsenden Traffic-Anteile im mobilen Bereich verwiesen habe, kamen die „Ja-aber-Sager“. Ja, aber, der Umsatz. Umsatz wollt ihr? Könnt ihr haben: 68 Prozent des internationalen Umsatzwachstums stammen vom Smartphone, nur noch 32 Prozent von Tablet und Desktop zusammen. 91 Prozent des Warenkorbzuwachses kommt vom Smartphone. Und, entschuldigung, liebe Ja-aber-Fraktion: 88 Prozent des Trafficzuwachses kommt vom Smartphone. Die Salesforce-Jungs haben sich dafür einen extra einen Mobile-Conversion-Index gebastelt, der den Anteil der mobilen Bestellungen in ein Verhältnis zu den Visits setzt. 2013 war dieser Koeffizient bei 0.37, jetzt steht er bei 0.57. Mal für die Ja-aber-Fraktion übersetzen: 57 Prozent der Konversion stammt vom Smartphone.

Das war's dann, das Smartphone ist an der Macht. Mobile first ist tot, Mobile only lautet die neue Losung.

Nach der Revolution beginnt die Arbeit

Ist man erstmal an der Macht, geht die Arbeit richtig los. Und das ist gar nicht so einfach, wie schon viele Revoluzzer nach einer Revolution festgestellt haben. Statt Schlachtgesänge und heroischer Lagerfeuer gibt's Müllabfuhr und Nahverkehr.

Beziehungsweise Checkout-Optimierung und Zahlungsarten. Im Gegensatz zur Konversion werden auf dem Smartphone immer noch die geringste Anzahl an Checkouts gestartet und noch weniger zu Ende geführt. Nur knapp unter 20 Prozent der Checkouts startet auf einem Smartphone.

Woran liegt es? Die Herren Bürger liegen auf der faulen Haut, daran liegt es. Statt sich den neuen Machthabern, den Smartphones, zu widmen, wird die erfolgreiche Revolution lieber ignoriert.

Gut, kann man machen. Eine Weile geht das. Aber dann geht man, und zwar endgültig. Dann sitzt der Bürger Ignorant im Revolutionsgefängnis. Und der Händler auf der Straße, weil seine Revolution und sein Kundenstamm an ihm vorüberzog.

Die Revolution ist vorbei, die Zeit für „mobil optimierte“ Onlineshops und halbgare Templates ebenfalls. Die Revolution ist ihren Kinderschuhen entwachsen, jetzt müssen Händler sich vollständig auf einen vollständig mobilen Kunden einstellen und absolut nahtlose Einkaufserlebnisse garantieren.

Und ich? Ich trinke meinen Eistee aus und geh' meiner Frau ein schönes Mitbringsel aussuchen. Auf dem Smartphone natürlich, ich will den Sonnenuntergang über der San Francisco Bay ja nicht verpassen.

Sonnenuntergang in San Francisco: Blick auf die Bay Bridge vom Ferry Building aus. (Foto: Jochen G. Fuchs)

tl;dr: In San Francisco ist der Kaffee bei Peet's besser als bei Starbucks und die mobile Revolution ist zu Ende, weil das Smartphone schon an der Macht ist. Glaubst du nicht? Auf welchem Gerät liest du diesen Artikel gleich nochmal?

Disclosure: Die Reise unseres Autors zur Dreamforce-Konferenz in San Francisco wurde von Salesforce.com finanziert. Einfluss auf die Berichterstattung hat das nicht.