Mobiles Arbeiten: Deutsche Unternehmen bei der App-Nutzung ganz weit vorne

Eine aktuelle Studie befasst sich mit der Nutzung von Mobile-Apps im Unternehmenssektor. Wir fassen die wichtigsten Ergebnisse für euch zusammen.

Enterprise-Mobile-Apps: Deutsche Firmen sind Vorreiter

Mobile-Apps spielen nicht nur in unserem Privatleben, sondern auch im Unternehmensbereich eine immer wichtigere Rolle. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine aktuelle Adobe-Studie. Für die Studie wurden Manager aus den Bereichen Personalführung, Verkauf und Marketing aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Indien und China nach dem Einsatz von Mobile-Enterprise-Apps in ihren jeweiligen Unternehmen befragt.

Insgesamt nutzen 67 Prozent der befragten Unternehmen Mobile-Apps für den Enterprise-Sektor. Deutschland kann hier durchaus als Vorreiter betrachtet werden: 75 Prozent der hiesigen Firmen sollen mittlerweile Mobile-Enterprise-Apps im Einsatz haben. In Großbritannien sind es lediglich 59 Prozent und in den USA sogar nur 50 Prozent. Spritzenreiter ist allerdings Indien mit einer Nutzungsrate von 88 Prozent. Dahinter folgt China mit 79 Prozent.

Mobile-Enterprise-Apps: Nutzung steigt weiter an

Noch ist das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht: Bei 60 Prozent der deutschen Unternehmen stieg die Anzahl derjenigen Mitarbeiter im letzten Jahr an, die für ihre Arbeit Mobile-Apps einsetzen. Bei 55 Prozent stieg auch die Anzahl der Apps. In den kommenden drei Jahren wollen 61 Prozent der hiesigen Unternehmen weitere Investitionen in Mobile-Enterprise-Apps tätigen.

So werden Mobile-Enterprise-Apps im Unternehmen genutzt. (Grafik: Adobe)

Das wichtigste Feature von mobilen Unternehmens-Apps ist die Sicherheit. Weltweit sagten das 53 Prozent der Befragten. In Deutschland waren es immerhin noch 43 Prozent. Für 47 Prozent der Befragten liegt der entscheidende Faktor darin, dass sich die Mobile-Apps auch in die bestehenden Systeme integrieren lassen.

Die größten Hemmnisse für den Einsatz von Mobile-Apps im Unternehmen

Laut der „Adobe Enterprise Mobile Apps Survey“ liegt das größte Hindernis für Unternehmen in der Sicherheit von Cloud-Diensten und Bedenken zum Datenschutz. Der zweitwichtigste Grund, der den Einsatz von Mobile-Enterprise-Apps verhindert, sind die Kosten – gefolgt von der zusätzlichen Komplexität, die durch die Einführung eines weiteren Tools entsteht.

Die Studie zeigt, dass Anbieter von Enterprise-Mobile-Apps gut daran tun, die Sicherheitsbedenken ihrer potenziellen Kunden ernstzunehmen. Ein glaubwürdiger Nachweis der Sicherheit der eigenen Cloud-Infrastruktur oder die Einführung von On-Premise-Lösungen könnten demnach helfen, das Vertrauen potenzieller Unternehmenskunden zu stärken.

