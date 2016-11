Mobile Payment: Die Deutschen sagen immer noch „Nein, Danke!“

Die Deutschen lieben Bargeld. Mobile Payment, also das Bezahlen mit dem Smartphone, ist nur für ein Drittel der Deutschen eine Lösung. Und auch von Mobile Banking ist hierzulande nur jeder Zweite begeistert.

Seit Jahren wollen Zahlungslösungs-Anbieter die Deutschen zum mobilen Bezahlen animieren. Und seit Jahren bleiben die Deutschen resistent. Nicht einmal ein Drittel (31 Prozent) der Befragten aus Deutschland gaben an, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten weniger mit Bargeld bezahlt hätten. Mobile Payment kommt in Deutschland immer noch nicht gut an. Österreich ist übrigens ähnlich konservativ (28 Prozent). Das zeigt eine Umfrage der ING-DiBa Bank unter Konsumenten in 13 europäischen Ländern, Australien und den USA zum Thema Mobile Banking und Mobile Payment.

Mobile Payment Umfrage der ING Diba: wer zahlt noch bar? (Grafik: ING Diba)

Entsprechend ist nur ein Drittel der Deutschen bereit, mit dem eigenen Smartphone zu bezahlen. 68 Prozent der Deutschen hegen Sicherheitsbedenken gegen die Nutzung kontaktloser Zahlungen. Europaweit haben nur 54 Prozent der Nutzer solche Bedenken. Betrachtet man ganz Europa, scheint es also einen Trend zum digitalen Bezahlen zu geben: Durchschnittlich 53 Prozent der europäischen Verbraucher nutzen der ING Diba-Umfrage zufolge weniger Bargeld und damit mehr Mobile Payment als noch ein Jahr zuvor. Vor allem Italien und die Türkei sind mit 66 Prozent vorn dabei, wenn es um moderne Zahlungsmethoden abseits von Bargeld geht.

Mobile Payment Umfrage der ING Diba: Nutzen Sie in Zukunft weniger Bargeld? (Grafik: ING Diba)

Mobile Payment mit Bitcoins: Bitte nicht

Noch schlechter schneiden digitale Währungen wie Bitcoins ab. Hier glauben nur 23 Prozent der Deutschen an einen Erfolg. In ganz Europa liegt die Zustimmung immerhin bei 33 Prozent.

Im Aufwärtstrend ist immerhin Mobile Banking, also die Möglichkeit, Bankgeschäfte mit der App der Hausbank vom Smartphone aus zu erledigen. 51 Prozent der Besitzer von Smartphones oder Tablets gaben an, Mobile-Banking-Angebote zu nutzen – 2015 waren es nur 47 Prozent. Und dennoch bedeuten diese Zahlen auch: Nur jeder Zweite ist bereit für Mobile Banking.

Mobile Payment über Zahlungs-Apps: Ach, lass mal

Zahlungs-Apps sind dagegen in Deutschland nicht so gern gesehen: Bislang haben 29 Prozent der Besitzer von Smartphones oder Tablets in Deutschland schon einmal eine App zur Durchführung von Zahlungen verwendet. In den nächsten 12 Monaten noch einmal tun würden das aber nur 16 Prozent. Kontinental betrachtet sieht es schon anders aus: 40 Prozent der europäischen Nutzer haben schon einmal eine solche App eingesetzt. Und in den nächsten 12 Monaten wollen mit 56 Prozent sogar noch mehr Menschen solche Apps nutzen.

Drei Viertel der Befragten gaben an, dass sie solch einer Zahlungs-App am meisten vertrauen würden, wenn diese von ihrer Hausbank angeboten wird. 11 Prozent nannten IT-Unternehmen wie Google oder Apple und nur 5 Prozent soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter.