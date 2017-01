5 moderne Co-Working-Spaces in historischen Gebäuden

Es gibt wohl keine Großstadt mehr, in der nicht mindestens einen Co-Working-Space zur Verfügung steht. Einige davon glänzen damit, dass sie in historischen Gebäuden verortet sind.

Moderne Co-Working-Spaces in historischen Gebäuden, die ihr 2017 besuchen solltet

Ein Co-Working-Space ist eine moderne Form des Büros, die in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat. Es gibt wohl keine Großstadt mehr, in der nicht mindestens einen Co-Working-Space zur Verfügung steht. Und selbst in Kleinstädten finden sich immer mehr dieser alternativen Geschäftsräume für Freelancer, Remote-Worker und kleine Startup-Teams. Sie alle eint, dass Menschen sich darin treffen und austauschen können – und zwar in einer inspirierenden und vor allem bezahlbaren Arbeitsatmosphäre.

Besonders spannend sind diese Büros, wenn sie sich in historischen Gebäuden befinden. Wenn neu auf alt trifft. Wenn ausrangierte Bahnhöfe, Bankgebäude, Fabriken oder Schiffswerften einen neuen Zweck erfüllen. Diese Gebäude haben oft ihren ganz eigene Ausstrahlung. Wir haben euch einige Co-Working-Spaces aufgelistet, die sich in historischen Gebäuden befinden. Wer viel reist und von unterwegs aus arbeitet, sollte sich die Zeit nehmen und dort ein Stück des Tagwerks erledigen.

1. Coco – Minneapolis

Coco ist ein 1.800 Quadratmeter großer Co-Working-Space in Minneapolis. Ursprünglich war die Halle ein Handelsplatz für Getreide. Heute dient er vor allem der lokalen Tech-Szene als Büro. Eine große Lobby, verzierte Deckengewölbe und riesige Fenster bieten einen hellen und weitläufigen Tummelplatz für kreative Köpfe. Der Coco-Space wurde im August 2011 eröffnet.

2. Impact Hub – Amsterdam

Das Impact Hub in Amsterdam diente noch Anfang des 20. Jahrhunderts als Schulgebäude. Heute befinden sich darin Meeting-Räume. Junge Unternehmen können sich dort ein Büro anmieten. Ein Café gibt auch Reisenden die Möglichkeit, sich für ein paar Stunden in dem historischen Gebäude niederzulassen und in der modernisierten Atmosphäre zu arbeiten. Kreiert wurde der Impact Hub Amsterdam übrigens von dem niederländischen Designer Marcel Wanders.

3. Crew Collective – Montreal

Das Crew Collective in Montreal hat 2010 die historischen Räume des Royal Bank Towers zu neuem Leben erweckt. Dafür hat das Startup mit dem Architekten Henri Cleinge zusammengearbeitet. Neben den eigenen Büroräumen sind im Erdgeschoss auch Co-Working-Spaces für Reisende und Freelancer angeordnet. Die gewölbten Decken, der verbaute Marmor und die strahlenden Messinglampen bieten ein einzigartiges Ambiente.

4. New Lab – New York

Das New Lab im New Yorker Stadtteil Brooklyn wurde 1902 erbaut. Damals gehörte die 7.800 Quadratmeter große Halle der Navy und diente als Schiffswerft. Heute befinden sich darin vor allem Software-Startups aus den Bereichen Robotic, Nanotechnologie sowie Künstliche Intelligenz. Zwar können Reisende sich dort nicht einfach so zum Arbeiten aufhalten, jedoch lassen sich dort problemlos Termine für einen Besuch absprechen.

5. Lawomatic – Paris

Das Lawomatic in Paris diente einst als Wäscherei und bietet – anders als womöglich die vorherigen Co-Working-Spaces – viel Ruhe und Abgeschiedenheit. Insgesamt 30 Tische bieten Freelancern aus der Architektur-, Design- und Journalismus-Branche einen Arbeitsplatz. Interessierte buchen die Co-Working-Spaces für mindestens zwei Monate.

Kennt ihr weitere Co-Working-Spaces in historischen Gebäuden? Empfehlt uns gerne eure Lieblingsorte in den Kommentaren.

Übrigens, diese Webseite zeigt dir die besten Plätze zum Arbeiten – von Cafés bis zu Coworking-Spaces in deiner Nähe. Lies auch: PlacesToWork.co sagt dir, wo ein Coworking-Space in deiner Nähe ist