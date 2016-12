Moia: Volkswagen will mit neuer Marke zum führenden Mobilitätsdienstleister werden

Bei modernen Fahrdienstleistungen per App spielt Europas größter Auto-Hersteller Volkswagen bislang eine untergeordnete Rolle. Das soll sich mit der neu gegründeten Tochter Moia ändern.

Volkswagen will Moia zum Einhorn machen

Ole Harms wird Moia-CEO. (Foto: Moia)

Der Volkswagen-Konzern will mit der neuen Marke „Moia“ zu einem der drei weltweit führenden Anbieter von Mobilitätsdiensteistungen aufsteigen. Bis zum Jahr 2025 solle ein „substanzieller Teil des Konzern-Umsatzes mit dem neuen Geschäftsbereich erzielt werden“, kündigte Ole Harms, Chef der neugegründeten Konzerntochter Moia, am Montag auf der Technologie-Konferenz „TechCrunch Disrupt“ in London an.

Volkswagen verfolge dabei eine „Buy&Build“-Strategie mit Zukäufen und im Unternehmen selbst aufgebauten Bereichen. Über die Volkswagen-Gruppe sei eine nachhaltige Finanzierung abgesichert. „Wir wollen ein relevanter Player am Markt sein, daher streben wir in einigen Jahren einen Umsatz in Milliarden-Höhe an. Wir wollen ein Unicorn werden.“ Mit dem Begriff „Unicorn“ werden in der Startup-Szene die Unternehmen bezeichnet, die mehr als eine Milliarden Euro beziehungsweise US-Dollar wert sind.

Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, warb Volkswagen vom Rivalen Daimler einen hochrangigen Manager ab: Robert Henrich, der in Stuttgart seit 2010 den Carsharing-Dienst car2go mit aufgebaut hatte und seit drei Jahren Chef der Daimler-Mobilitätstochter moovel Group war, fängt im Januar 2017 bei Moia als Geschäftsführer (Chief Operating Officer) an.

Ein Bestandteil des Moia-Angebots ist „Connected-Commuting“. (Bild: Moia)

Moia: Start mit 50-köpfigem Team

Das neue Unternehmen wird seinen Sitz in Berlin haben und zunächst mit rund 50 Mitarbeitern starten. Ende 2017 sollen es schätzungsweise 200 Beschäftigte sein. Ein weiterer wichtiger Standort in Deutschland werde Hamburg sein. Die Hansestadt und Volkswagen hatten Ende August eine strategische Mobilitätspartnerschaft vereinbart. Ziel sei es, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, um die Mobilität in der Stadt umweltschonender, sicherer und effizienter zu gestalten.

Die Volkswagen-Tochter wird zunächst in zwei Geschäftsfeldern tätig sein, nämlich der Fahrtenvermittlung via App („Ride Hailing“) und einem Angebot an Shuttle-Diensten, bei denen sich Passagiere einen Wagen teilen („Pooling“).

Moia wird zudem Ride-Hailing anbieten. (Bild: Moia)

Im Wettbewerb gegen den übermächtigen US-Anbieter Uber tritt Volkswagen bislang nur mit einer Beteiligung an dem Start-up Gett aus Israel an. Nutzer der Gett-App können derzeit in über 100 Städten weltweit per Knopfdruck Fahrten, Lieferdienste oder Logistikleistungen buchen. Gett ist beispielsweise in London, Moskau, Tel Aviv und New York aktiv - ist aber bislang nicht in Deutschland vertreten. Im Gegensatz zu Uber werden man eine enge Abstimmung mit den Regulierungsbehörden und Kommunen suchen, hieß es.

Auch bei den Pooling-Dienstleistungen sollen die Services auf Abruf via App bereitgestellt werden. „Wir setzen auf ganzheitliche Transportlösungen, die den Individualverkehr und den öffentlichen Verkehr effizienter gestalten“, betonte Harms. So könnten unnötige Einzelfahrten im Individualverkehr vermieden und die bestehende Straßeninfrastruktur besser genutzt werden.

Für die Dienste will Moia mittelfristig nur elektrisch betriebene Fahrzeuge einsetzen. Zu Beginn werde man auf bestehende Modelle aus den Marken der VW-Gruppe zurückgreifen, später sollen Fahrzeuge nach Vorgaben von Moia entworfen werden. afr/dpa

