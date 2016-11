Jeden Monat neu: Freebies, Fonts, Tools und News für Designer

In unseren monatlichen Designer-News erwarten euch sinnvolle Tipps für Kreativarbeiter, schicke Icon-Sets, nützliche Tools und vieles mehr.

Lesenswert

Github für Einsteiger

Für alle, die schon mal über Github gestolpert sind, aber nicht wissen, was es ist und wie man es bedient: In diesem Guide werden die ersten Schritte und das Setup mit Github erklärt. Er richtet sich an alle, die sich täglich im Web bewegen.

15 CSS-Tricks

Du bist auf der Suche nach CSS-Tipps und -Tricks, mit denen du deinen Design-Workflow optimieren kannst? Wir haben 15 davon rausgesucht und sagen dir, was sie können. Von Stilen und Effekten über Font-Features.

CSS-Selektoren einfach erklärt

Kevin Kononenko erklärt anhand von „Car-Shopping“ wie CSS-Selektoren funktionieren. Seine Beispiele sind einfach erklärt und mit Code-Beispielen bebildert.

Instagram-Strategien

In 52 Schritten erklärt die Infografik von Hewo Internetmarketing, mit welchen Strategien Unternehmen auf Instagram erfolgreicher werden können. Darunter fällt auch, wie Follower aufgebaut werden.

Typografie und Fonts

In einer Infografik für Designer wird die Typografie unter die Lupe genommen. In der Infografik erfährst du die Fachbegriffe und deren Definition der Typografie anhand von einzelnen Fonts.

HTML5 mega Cheat-Sheet

In dem Cheat-Sheet findet ihr sowohl die neuen als auch die älteren HTML5-Befehle – insgesamt über 300 an der Zahl. Die Infografik ist in verschiedene Kategorien aufgeteilt: Neue Tags, alle existierenden Tags und nicht mehr unterstützte Tags.

Switch to Sketch

Mit diesem Guide kann jeder das Handwerk von Sketch lernen. In unterschiedlich schweren Kursen werden Schritt für Schritt alle Handgriffe für Sketch beigebracht. Die Tutorials sind alle kostenlos, es wird lediglich eine E-Mail-Adresse hinterlegt.

8 Websites für Fotografen

Wir haben die besten acht Websites rausgesucht, auf denen ihr hilfreiche Tipps, Tricks und Tutorials über Fotografie findet. Ob Anfänger oder alter Hase, auf diesen Seiten ist für jeden was dabei.

Tools

Font Style Matcher

Ob Print oder Web: Die passenden Fonts zu finden kann zur Herausforderung werden. Mit dem Font-Style-Matcher können online zwei Fonts gegenübergestellt und verglichen werden.

Gitmoji

Mit Gitmoji werden Git-Commits aufgefrischt. Und wie sollte es anders sein: mit Emojis. Also quasi ein Emoji-Guide für Github-Commit-Nachrichten. Per Copy-and-Paste werden die 32 Emojis gespeichert und in das Nachrichtenfeld eingefügt.

10 Grundsätze für smoothe Animationen

Anand Sharma erklärt in seinem Artikel die wichtigsten Regeln für eine gute Web-Animation. Er beschreibt, was überhaupt eine Animation ist, was sie ausmacht und wie sie am besten umgesetzt werden kann. Darüber hinaus nennt er die Do's und Dont's in der Umsetzung.

Div Table

Mit dem Div-Table-Generator lässt sich ordentlich Zeit sparen. In dem Generator können die Spalten und Reihen manuell ausgewählt werden. Zusätzlich lassen sich die Border-, Width- und Padding-Einstellungen konfigurieren.

Cssreference

Dieser visuelle Guide erklärt dir die wichtigsten CSS-Properties. Welche CSS-Properties werden am häufigsten verwendet? Und was eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene? Cssreference liefert jetzt die Antwort.

Freebies

10 Grunge Brushes für Photoshop

15 Anaglyph Actions für Photoshop

