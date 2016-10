Nach Movinga-Turbulenzen: Erzkonkurrent Move24 sammelt 13 Millionen von RWE ein

Der Markt der Umzugs-Startups ist offenbar noch lange nicht tot – auch wenn zuletzt Movinga für Negativ-Schlagzeilen sorgte. Der Berliner Erzkonkurrent Move24 wird jetzt mit viel Geld ausgestattet.

Innogy, eine Tochterfirma des Energieriesens RWE, steigt in das Umzugs-Startup Move24 ein. Zusammen mit den Altinvestoren steckt Innogy in der Series-B-Finanzierungsrunde 13 Millionen Euro in das Berliner Startup, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Move24 organisiert wie die Konkurrenten Movinga und Movu Umzüge mit Hilfe von Partnerunternehmen online. Das Investment fällt in eine turbulente Zeit für die junge Branche der Online-Umzugsunternehmen: Zuletzt hatten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin dafür gesorgt, dass ein Investment von Google Ventures in die Konkurrenz Movinga nicht zustandekam. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Zu den Altgesellschaftern, die sich an der Move24-Finanzierungsrunde beteiligen, gehören Holtzbrinck Ventures, DN Capital, Piton Capital und Cherry Ventures. Insgesamt hat Move24 damit bislang 23 Millionen Euro eingesammelt. „Die Zusammenarbeit mit Innogy ist für uns ein wichtiger Schritt für die Zukunft. Erstmals kann Move24 dem Kunden so das komplette Spektrum an Services bieten, die bisher aufwendig einzeln erledigt werden mussten“, wird Gründer und Co-Geschäftsführer Ante Krsanac in der Mitteilung zitiert.

Schlammschlacht zwischen Movinga und Move24

Move24 ist bislang etwa ein Jahr am Markt, in zehn europäischen Ländern aktiv und hat 250 Mitarbeiter. Im Kerngeschäft ist das Startup eigenen Angaben zufolge bereits profitabel. Im ersten Unternehmensjahr wurden nach nach eigenen Angaben bislang rund 20.000 Umzüge über die Plattform abgewickelt – mehr als die Hälfte davon im Ausland. Für das kommende Jahr hat sich Move24 ein zweistelliges Wachstum vorgenommen.

Movinga liefert sich mit der Konkurrenz von Move24, die mit dem sehr ähnlichen Namen Movago kurz nach Movinga startete, eine öffentliche Schlammschlacht. Zwei Gründer des Unternehmens – Philipp Magin und Ronny Lange – hatten sich laut Gründerszene zuvor mit den Movinga-Gründern getroffen, um über ein Investment zu verhandeln.

Move24 hatte gegen die Gründerszene eine einstweilige Verfügung erwirkt, die dem Portal unter anderem untersagt, zu behaupten, Movinga habe dem potentiellen Investor Magin Dokumente über die Strategie des Unternehmens und Businesspläne übersandt. Nach Angaben von Move24 wurden die Gespräche vonseiten Movingas abgebrochen. Die Behauptung, die Move24-Gründer hätten sich für ein mögliches Investment mit den Movinga-Gründern getroffen, untersagt die Verfügung nicht. Eine Kopie der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Berlin liegt t3n.de vor.

Der dritte Gründer von Move24, Sebastian Moser, hatte zuvor die Restaurant-Reservierungs-Seite Quandoo gegründet, die im März 2015 für 200 Millionen Euro an die japanische Unternehmen Recruit Holdings verkauft wurde.

