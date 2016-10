Mozilla-CIO Borchert: „Mein engster Mitarbeiter sitzt in Schweden im Wald“

Eine Deutsche ist Mozillas Innovationschefin: Die ehemalige Spiegel-Online-Geschäftsführerin Katharina Borchert. Im Interview erzählt sie, warum Mozilla Staub angesetzt hat – und was sich ändern soll.

Katharina Borchert wechselte als Geschäftsführerin von Spiegel Online zum Firefox-Macher Mozilla und ist dort als Chief Innovation Officer für die zukünftige Ausrichtung der Mozilla-Produkte zuständig. Im Interview berichtet sie über die Unterschiede zwischen Spiegel Online und Mozilla – und was der Open-Source-Browser aus ihrer Sicht dringend ändern sollte.

t3n.de: Mozilla steckt ja nicht nur hinter dem Firefox-Browser, sondern ist auch ein Unternehmen, das Entwickler bezahlen muss. Dabei ist Mozilla bei den Einnahmen sehr abhängig von dem größten Browser-Konkurrenten Google, oder?

Katharina Borchert: Wir haben da schon diversifiziert. In Nordamerika sind wir vor zwei Jahren zu Yahoo gewechselt, in Europa ist Google die Standardsuche und in Russland und der Türkei Yandex. Die genauen Zahlen stehen immer in unserem Jahresbericht.

„Wir können unmöglich mehr Leute einstellen als Google“

t3n.de: Und die Leute in den USA lassen Yahoo wirklich voreingestellt?

Borchert: Viele wechseln, das ist ja ganz einfach. Man kann ja auch meinetwegen Duckduckgo einstellen.

t3n.de: Und ihr verdient dann an jeder Suche?

Borchert: In den USA verdienen wir nur Geld, wenn jemand mit Yahoo sucht.

t3n.de: Und warum ist Mozilla in den USA von Google zu Yahoo gewechselt? Der Erfolg von Googles Browser Chrome dürfte Mozilla nicht gefallen, oder?

Borchert: Es ging uns vor allem darum zu diversifizieren – aber auch um die Freiheit im Produkt und darum, ein paar Dinge ausprobieren zu können. Aber wir wären glücklich, wenn wir weiterhin einen deutlich größeren Marktanteil als Chrome hätten, klar. Wir sind ja sehr überzeugt von dem, was wir machen und deswegen kann uns das nicht gefallen.

t3n.de: In Deutschland ist Firefox ja noch relativ verbreitet, in den USA stark zurückfallen gegenüber Chrome. Google hat natürlich mehr Geld für Entwicklung.

Borchert: Nicht nur für Entwicklung, auch für Marketing.

t3n.de: Das auch. Aber ist Chrome nicht auch einfach schneller?

Borchert: Das ändert sich gerade wieder. Wir sind da lange zurückgefallen und Konkurrenz ist ja auch gesund, weil sie einen auf Zack hält. Aber wir sind extrem viel schneller und besser geworden. Und wir haben unsere Entwicklungsprozesse umgestellt und arbeiten inzwischen auch an spannenden Erweiterungen und Neuerungen. Wir haben einen riesigen Optimierungsprozess laufen.