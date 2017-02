Zehn Millionen Nutzer: Mozilla kauft Bookmarking-Dienst Pocket

Die „Read it later“-App ist die erste Übernahme von Mozilla und soll die Mobile-Strategie des Software-Unternehmens stärken.

Pocket bleibt unter Mozilla erhalten

Mozilla übernimmt die Betreiber des Bookmarking-Dienstes Pocket, die Read It Later, Inc. Die 25-köpfige Team der App werden in einer unabhängigen Tochtergesellschaft beschäftigt. Wie viel Mozilla für das Unternehmen zahlt, wird nicht kommuniziert. Eigenen Angaben zufolge hat Pocket zehn Millionen Unique User pro Monat, bisher wurden drei Milliarden Artikel über den Service gespeichert. Die erste Version von Pocket erschien 2007, damals noch unter dem Namen „Read It Later“.

Zwischen Mozilla und Pocket besteht seit 2015 eine Partnerschaft, das Tool ist im Browser Firefox integriert. Im Rahmen der Zusammenarbeit habe man gemerkt, dass man die gleiche Vision verfolgt, sagt der Käufer über den Deal. Es ist die erste Akquisition von Mozilla.

Pocket ist seit 2015 im Mozilla-Browser Firefox integriert. (Bild: Mozilla)

Axel Springer als Investor

Pocket soll Mozilla vor allem im Mobile-Bereich unterstützen. Der Software-Anbieter gab kürzlich seine Pläne für das mobile Betriebssystem Firefox OS endgültig auf und entließ Anfang Februar 50 Mitarbeiter, die Firefox für vernetzte Geräte entwickeln sollten. Anfang des Jahres unterzog sich Mozilla außerdem einem umfangreichen Rebranding.

Pocket hat seit seiner Gründung laut Crunchbase insgesamt 14,5 Millionen US-Dollar Risikokapital eingesammelt, zu den Investoren zählt unter anderem auch Axel Springer Digital Ventures. Geld verdient der Bookmarking-Dienst mit Werbevermarktung und einem Abomodell. Der Mitbewerber Instapaper wurde im August 2016 von Pinterest gekauft.

via www.theverge.com