Exit für deutschen Internetdino: Myhammer an US-Konkurrent verkauft

Das Berliner Handwerkerportal Myhammer wandert in die Hände eines großen US-Konkurrenten. Wer hinter dem Deal mit einem der letzten Internetdinos aus Berlin steckt.

Exit nach elf Jahren: Das deutschlandweit bekannte Handwerkerportal Myhammer wurde mehrheitlich an einen US-Konzern verkauft. Wie unter anderem deutsche-startups.de berichtet, wandert die 70-Prozent-Beteiligung an der MyHammer Holding AG sowie der Holtzbrinck-Anteil an der operativen Tochter IAC in die Hände des US-Konkurrenten Homeadvisor. Das Unternehmen will außerdem auch für die restlichen, im Streubesitz befindlichen Aktien ein Übernahmeangebot vorlegen.

Myhammer: Internetdino aus Berlin

„Die HomeAdvisor GmbH würde damit aufgrund des Vollzugs der vorgenannten Anteilsverkäufe rund 70,1 Prozent der Anteile an der MyHammer Holding AG und 30,7 Prozent der Anteile an der MyHammer AG halten”, teilte das Unternehmen mit. Zum Kaufpreis äußerten sich weder Myhammer noch Homeadvisor. Auch eine Genehmigung durch die Kartellbehörden steht noch aus.

Claudia Frese (Vorsitz) und Thomas Bruns von Myhammer. (Foto: Myhammer)

Myhammer ist einer der letzten Internetdinos, die Berlin lange vor dem großen Gründerhype hervorgebracht hat. Die 2005 gegründete Online-Plattform vermittelt Handwerker und finanziert sich über deren regelmäßige Beitragszahlungen. Auftraggeber hingegen müssen keine Gebühr zahlen. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 8,1 Millionen Euro. 70 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.