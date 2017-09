MySchleppApp: Dieses DHDL-Startup will den ADAC überflüssig machen

Die Myschleppapp von Frank Heck und Santosh Satschdeva soll die Pannenhilfe umkrempeln. Ihr größter Gegner? Der ADAC. Doch ob daraus ein Millionenbusiness entstehen kann, ist fraglich.

Es sind erstaunliche Zahlen, die Santosh Satschdeva vor laufenden Kameras präsentiert: Zwischen 60 und 120 Euro überweisen die 19 Millionen Mitglieder des ADAC jedes Jahr auf das Konto des Automobilclubs. Wer beispielsweise über einen Zeitraum von 40 Jahre einzahle, so rechnet der Unternehmer bei „Die Höhle der Löwen“ vor, komme bei einem Mitgliedsbeitrag von 70 Euro auf insgesamt 2.800 Euro.

Das allein wäre angesichts der umfangreichen Leistungen des ADAC nicht weiter tragisch, wäre da nicht diese eine Statistik: „Im Durchschnitt hat jeder Autofahrer nur zwei mal im Leben eine Panne“, sagt Satschdeva. Kurzgesagt: Die meisten Autofahrer bezahlen für einen Service, den sie fast nie in Anspruch nehmen. Das wollen Satschdeva und sein Mitgründer, Frank Heck, ändern.

Myschleppapp: Pannenhilfe auf Knopfdruck

Die beiden Startup-Unternehmer aus Köln haben die Myschleppapp entwickelt, eine für iOS und Android verfügbare Anwendung, mit der die Pannenhilfe vergleichsweise einfach und kostengünstig sein soll. Im Pannenfall lokalisiert die App anhand von GPS-Daten den genauen Standort des Autofahrers und weist ihm automatisch den nächstgelegenen Abschleppdienst zu. Die Wartezeit liegt nach Angaben der Unternehmer bei durchschnittlich 35 Minuten.

So sieht die Myschleppapp aus. (Screenshot: Myschleppapp)

Ein beachtlicher Wert, den Mitgründer Satschdeva mit schlanken Kommunikationswegen erklärt: „Wir schalten den Faktor Call-Center komplett aus“, sagt der Unternehmer. „Warteschleifen und die Weiterleitung des Auftrags durch das Call-Center an den Abschleppdienst fallen komplett weg. So erzielen wir eine große Zeitersparnis.“ Darüber hinaus werde das deutsche Verkehrsnetz von der App anders als bei den Automobilclubs nicht in Gebiete eingeteilt, um Abschleppdiensten ein bestimmtes Auftragsvolumen zu garantieren. Stattdessen kann sich jedes Pannenhilfe-Unternehmen unabhängig von seinem Standort in der Myschleppapp listen lassen.

Auf diese Weise gewährleiste die App eine ausreichend hohe Dichte an Pannenhelfern im unmittelbaren Umkreis. „Wir kontaktieren unsere Partner und diese rufen die Kunden sofort zurück – er nennt dann die genaue Ankunftszeit“, sagt Satschdeva . Aktuell arbeitet die Myschleppapp mit 500 Pannenhelfern in ganz Deutschland zusammen und hat angeblich schon mehr als 3.500 Pannen behoben. Die Preise reichen von 120 bis 250 Euro pro Abschleppung.

Die Idee entstand aus der Not heraus

Die Idee zur Myschleppapp entstand – im wahrsten Sinne des Wortes – aus der Not heraus: Vor einigen Jahren blieb Satschdeva mit seinem PKW auf der Autobahn liegen. Der gelernte Fachinformatiker tat das, was wohl die meisten Autofahrer in dieser Situation tun: den ADAC anrufen. „Es stellte sich jedoch heraus, dass der ADAC mehr als drei Stunden brauchen würde, um mich abzuholen“, sagt Satschdeva.