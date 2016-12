N26: Banking-Startup expandiert – und verärgert Kunden

Die Banking-App N26 will in weitere neun europäische Märkte expandieren. Derzeit kämpft das Startup aber mit einigen Problemen wie nicht durchführbaren Überweisungen – Kunden sind verärgert.

N26: Expansion trotz Problemen

Im Sommer erhielt N26 (früher: Number26) als erstes Fintech-Startup in Deutschland eine Banklizenz – eine Zeitenwende. Die daraus folgende Möglichkeit, eine eigene Banking-Plattform zu betreiben, statt auf den bisherigen Partner Wirecard angewiesen zu sein, bescherte den laut eigenen Angaben rund 200.000 Kunden aber zahlreiche Schwierigkeiten. Die Migration läuft beileibe nicht fehlerfrei, wie auch N26 einräumte. Aller Probleme zum Trotz will die Banking-App jetzt aber in neun weitere europäische Länder expandieren.

N26: Migration auf eigene Banking-Plattform soll im Januar abgeschlossen sein. (Bild: N26)

Mit den neu hinzugekommenen Ländern Belgien, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Slowenien können Kunden jetzt N26-Konten in 17 europäischen Märkten eröffnen, wie das Unternehmen am Dienstag auf der Konferenz „Techcrunch Disrupt“ in London ankündigte. Zudem sei auch der zwischenzeitlich unterbrochene Betrieb in Ländern wie Spanien und Italien wieder aufgenommen worden, hieß es. In den kommenden Jahren will N26 mit seinem Banking-Konzept bis zu zwei Millionen Kunden anziehen.

N26: Kunden beklagen Schwierigkeiten

Derzeit sind aber viele Kunden verärgert. Es gibt offenbar Schwierigkeiten bei der Migration der Konten von Wirecard auf die neue N26-Plattform. Auf Twitter klagen viele Nutzer über Probleme beim Umziehen des eigenen Kontos, Karten scheinen sich nicht aktivieren zu lassen und zu allem Überfluss soll es auch Schwierigkeiten geben, den Support zu erreichen. Selbst bei Überweisungen holpert es, wenn man den online geäußerten Kundenbeschwerden glaubt.

N26 hat derweil Probleme eingeräumt: Das Unternehmen sei trotz aller Vorbereitungen, etwa einer eigens eingerichteten FAQ-Seite, von dem Fragevolumen der Kunden überwältigt worden, wie heise online eine Sprecherin des Unternehmens zitiert. Die Probleme bei den Überweisungen seien auf die relativ neue IBAN zurückzuführen. Viele Unternehmen greifen offenbar bei der Prüfung auf veraltete Datenquellen zurück. Im Januar soll der Migrationsprozess laut N26 abgeschlossen sein.

Auch interessant: Number26-Gründer Maximilian Tayenthal: „Heute würden wir das nicht mehr so machen“

via www.heise.de