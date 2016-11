Napflix: Das Netflix für die Schlaflosen

Napflix sammelt die langweiligsten Filme im Netz – und will euch damit beim Einschlafen helfen.

Napflix: Das Netflix für richtige langweilige Filme

„House of Cards“ oder „The Walking Dead“ dürften für den einen oder anderen zu aufregend zum Einschlafen sein. Wer aber sich aber trotzdem ein bisschen audiovisuell berieseln lassen möchte, bevor es ins Reich der Träume geht, der kann einen Blick auf Napflix werfen. Die Website sammelt genau zu diesem Zweck die wohl langweiligsten Clips des gesamten Webs.

Napflix soll euch mit richtig langweiligen Videos müde machen. (Screenshot: napflix.tv)

Nicht nur der Name, auch die Oberfläche von Napflix erinnert an das Look and Feel des Streaming-Giganten Netflix. Allerdings stammen die Inhalte hier zum überwiegenden Teil von Youtube. Damit euch ein gewähltes Video nicht später nochmal aus dem Schlaf reißt, gibt es eine Timer-Funktion. Auf Wunsch stoppt das Video dann nach zehn, zwanzig oder dreißig Minuten automatisch. Außerdem könnt ihr die Videos auch drehen. Das soll hilfreich sein, wenn ihr euren Kopf im Liegen seitlich zu eurem Notebook dreht.

Napflix: Vom Kaminfeuer bis zu Videospielen

Bei Napflix stehen euch verschiedene Kategorien zur Verfügung. Je nachdem, was euch langweiliger erscheint, habt ihr die Wahl zwischen Lerninhalten, Musik, Dokumentationen oder Aufnahmen von Videospielen. Allerdings sollten wir an der Stelle darauf hinweisen, dass sich das von Bildschirmen emittierte blaue Licht negativ auf das Schlafverhalten auswirkt. Idealerweise verzichtet ihr daher wohl besser komplett auf Videos vor dem Schlafengehen. Wer aber partout nicht darauf verzichten kann, der könnte auf Napflix durchaus etwas „Interessantes“ zum Einschlafen finden.

