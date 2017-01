Frischer Wind für die digitale Werbewelt

Anzeige

Das Native Ads Camp findet am 30. März 2017 im RheinEnergieSTADION in Köln statt und bringt den Besuchern allerhand neue inspirierende Erkenntnisse rund um die digitale Werbewelt.

Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr geht die Native Advertising-Konferenz in die zweite Runde. Auf der nationalen Tageskonferenz, die sich ausschließlich rund um Native Advertising dreht, werden rund 500 Fachleute der Online-Werbewirtschaft erwartet. Für die Konferenzteilnehmer steht der praktische Nutzwert von Native Ads auf der Tagesordnung. Hochkarätige Experten von Facebook, Newcast, plista GmbH und iq digital media marketing werden in zahlreichen Vorträgen, Workshops und zwei Podiumsdiskussionen über den Werbeerfolg durch Native Advertising informieren. Die Konferenzteilnehmer sollen dabei direkt erfahren, wie sie das erlangte Wissen in der Praxis umsetzen können. Coskun Tuna, Initiator des Native Ads Camp und Geschäftsführer der Seeding Alliance GmbH: „Auf dem zweiten Native Ads Camp möchten wir die Marktakteure von der Sichtbarkeit und der Werbewirkung von Native Advertising überzeugen. Native Advertising wird in Zukunft das Display-Marketing verdrängen, denn Native Ads liefern einen informativen Nutzen für den User und stören nicht beim Medienkonsum. Publisher und Medienunternehmen profitieren davon und die Branche ist sich einig darüber, dass sich der Anteil von Native Advertising am digitalen Werbemarkt in Deutschland in den kommenden drei Jahren mehr als verdoppeln wird. Kurzum: Auf dem Native Ads Camp ebnen wir den Weg in die Zukunft am digitalen Werbemarkt.“

Für vertiefende Gespräche und den direkten Austausch mit den Referenten bietet das zweite Native Ads Camp zusätzliche Infostände, an denen Sponsoren sich den Fragen der Konferenzbesucher stellen werden.

Anmeldung mit Early-Bird-Tarif bis zum 28. Februar möglich

Tickets können noch bis zum 28. Februar 2017 zum Early-Bird-Tarif für 149,00 Euro erworben werden. Veranstaltet wird das Native Ads Camp durch die Seeding Alliance GmbH und findet am 30. März 2017 im RheinEnergieSTADION in Köln statt.

Jetzt Ticket für das Native Ads Camp sichern!

Das Native Ads Camp im Überblick

Datum und Ort:

30. März 2017

RheinEnergieSTADION, Köln

Themen: